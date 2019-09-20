美聯儲時隔兩個月再次下調0.25%的利率，韓國銀行下月有可能下調利率. September. 20, 2019 08:21. by 金紫炫記者 /紐約=朴龍 常駐記者 zion37@donga.com,parky@donga.com. 當地時間18日，美國聯邦儲備委員會(Fed•美聯儲)時隔兩個月把政策利率下調了0.25個百分點。分析人士認為，隨著美聯儲繼7月後連續兩次下調利率，韓國銀行10月份再次下調利率的可能性增大。 美聯儲當天召開聯邦公開市場委員會(FOMC)例會，將政策利率從2.00∼2.25%下調0.25個百分點至1.75∼2.00%。美聯儲主席傑羅姆•鮑威爾在當天會議結束後舉行的記者招待會上解釋了下調利率的背景，他說：“考慮到了較低的通貨膨脹壓力和全球發展狀況的含義。”他強調，這是針對美國經濟不確定性和潛在下行風險的保險性措施。 美聯儲沒有就進一步降息發出明確信號，但並未關閉這一可能性。鮑威爾說：“我們將采取適當行動，以維持(經濟)擴張。因為經濟惡化，可能需要更攻擊性的下調利率。”但美國總統特朗普當天表示，利率下調不夠充分，並強烈指責說：“鮑威爾和美聯儲再次失敗。沒有膽量，沒有感覺，沒有前途。可怕的溝通者。” 美聯儲此次降息後，韓國和美國的基準利率差距將從原來的0.75%縮小到0.50%。隨著資本外流的憂慮降低，韓國銀行今後再次下調利率的可能性增大。 韓國銀行總裁李柱烈(音)19日在上班路上對美聯儲的降息評價稱：“這是符合預期的結果。這減輕了其他國家的貨幣政策運用負擔。”對於美聯儲進一步下調利率的可能性，李總裁認為：“美聯儲已經表示將采取適當措施維持經濟擴張勢頭，因此我認為不會關閉進一步下調利率的余地。” 市場人士認為，韓國銀行10月降息已成定局。他們認為，不僅物價上漲率已經進入負數，而且內外不利因素不斷積累，國內企業業績下滑加劇，從緊的貨幣政策勢在必行。部分人預測，如果國內經濟持續不振，長期來看有可能進入0%~1%的利率。目前，我國基準利率為1.50%，只要再降息一次，就會達到歷史最低水平1.25%。 但是，低利率的副作用也非常嚴重，因此很多人預測韓國銀行會慎重判斷。家庭貸款規模擴大，以首爾地區為中心，公寓價格持續上漲等對金融不均衡的擔憂增大也是下調利率的負擔因素。 信榮證券研究中心負責人金學均(音)預測說：“雖然認為因企業業績放緩等原因有必要下調利率，但從長遠來看，走到目前為止從未有過的最低利率之路不得不慎重。” 隨著美聯儲下調利率，世界各國的央行也在權衡利率調整。香港19日將基準利率下調0.25個百分點至2.25%，日本銀行決定維持政策利率-0.1%不變。

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