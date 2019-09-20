文在寅將於23日在紐約與特朗普舉行首腦會談. September. 20, 2019 08:21. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統和美國總統特朗普將於23日（當地時間）在美國紐約舉行首腦會談。這將是文在寅總統就任後舉行的第九次韓美首腦會談，預計兩國首腦將就朝鮮無核化談判等問題進行討論。 總統和平企劃秘書崔鐘健（音譯）19日表示：“文總統將通過韓美首腦會談，就實現韓半島完全無核化和持久和平的合作方案進行磋商”，“還將就進壹步鞏固韓美同盟的多種方案和地區懸案進行討論。”不僅是無核化問題，駐韓美軍防衛費分攤額、《韓日軍事情報保護協定》等也將成為此次首腦會談的議題。青瓦臺計劃通過6月後時隔3個月舉行的韓美首腦會談，致力於消除對韓美同盟裂痕的憂慮。 但備受關註的韓日首腦會談預計此次也不會舉行。在紐約舉行的聯合國大會上，除文在寅總統和特朗普總統外，日本首相安倍晉三也將出席。青瓦臺相關人士表示：“安倍首相的到達、出發日程與我們不同”，“據我所知，（韓日）兩國首腦在同壹空間的時間幾乎不重合。”

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