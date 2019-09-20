秋夜百萬大慶典，“除了煙花秀，還有很多好看的有趣的”. September. 20, 2019 08:21. by 李雪 snow@donga.com. 今年迎來第17屆的“與韓華一起的首爾世界煙花慶典2019”將於10月5日下午1~9時在首爾汝矣島漢江公園舉行。每年聚集100萬人的該慶典成為了國內代表性的秋季慶典。雖然人們很容易想到煙花表演，但是與慶典一起進行的文化展示及活動也非常充實。 10月1日至5日，在汝矣島漢江公園將舉行設計周藝術企劃展“煙花藝術展”。國內外藝術家將在把慶典標誌形象化的雕塑上展示作品。作品記錄了煙花迸發的歡喜瞬間。全部作品分三個區域組成。展示動態藝術、圖像、插圖的“ENJOY區”，展示動畫、電影畫面等各種影像的“FUN區”，藝術家和弘益大學、國民大學學生們表演的“Experience區”。 參與作家包括首爾大學美術學院教授金京善、弘益大學教授克裏斯•羅、巴奇、金英娜、澀琪和敏、伊普羅尼、朴妍珠、李宰民、趙奎亨、蔡秉祿、田智勛、傑克•薩赫、博揚、柳雅冷、傑布、托米•李等。 附加活動有“ARTIST TALK”，將在3~5日下午4時向觀眾介紹傑克•薩赫、巴奇、博揚等人的參與契機，及參賽作品的意義、日常生活等，並進行溝通。另外，還將安排現場彩繪時間，屆時觀眾可以親眼看到傑布和博揚在作品上進行彩繪的樣子。 此外，還將舉行通過大型發光二極管(LED)完成任務或以造型物為背景拍照上傳到社交網絡服務(SNS)上，提供紀念品、零食等的活動。 在正式活動煙花秀上，從下午7時20分開始到8時40分為止，預計將有10萬多發煙花點綴秋天的天空。可以在眼前立馬看到煙花秀的黃金門票活動等可以在上確認。

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