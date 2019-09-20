特朗普在博爾頓離開的空位上投入“團隊成員”，鞏固蓬佩奧對朝談判“單壹領銜”. September. 20, 2019 08:21. by 韓基宰記者、常駐華盛頓記者李正恩、文炳基記者 oldsport@donga.com. 在外交安保領域名不見經傳的前任美國國務院負責人質問題的總統特使羅伯特·奧布賴恩，18日（當地時間）被任命為總統國家安全事務助理。韓美兩國認為，美國國務卿邁克·蓬佩奧將更加主導朝鮮核問題。新任助理奧布賴恩是所謂“蓬佩奧戰團”的壹員，大多數人認為，他與和蓬佩奧處處磕磕碰碰的前助理約翰·博爾頓不同，擅長“團隊合作”。 律師出身的奧布賴恩曾於2005年作為美方代表團成員參加聯合國大會，2012年擔任共和黨總統候選人米特·羅姆尼的外交安保事務助理，但從未直接處理過美國政府的對朝政策。雖然曾在特朗普政府裏處理過人質問題，但他去年5月擔任人質問題特使的任命，是在朝鮮釋放3名扣留的美國人之後宣布的。由此可見，他參與此事的可能性很小。韓國外交當局也評價稱：“基本上不是（在外交安保領域）很出名的人。據我所知，他沒有正經負責過（朝鮮問題）。” 因此有分析認為，蓬佩奧主導的國務院對朝政策的影響力將比以前更強。“民主守護財團”（FDD）首席研究員大衛·麥克斯威爾表示：“對朝談判已經由蓬佩奧國務卿和對朝政策特別代表斯蒂芬·比根主導進行”，“（今後）這兩人的影響力反而會更大”。如果比根像壹些人預測的那樣，在保留朝核首席代表壹職的情況下晉升為副國務卿，那麽由國務院主導對朝政策的趨勢將變得更加強烈。 奧布賴恩曾於2005年在聯合國與博爾頓壹起共事，並在兩年前的某專欄中稱博爾頓為“具有強大內功的外交官和愛國者”，關系非常友好。與此同時，也有人說，他與國務院高層人士關系親密，以至於蓬佩奧在任命過程中曾強烈推薦，因此更適合發揮協調作用，而不是展現自己。因此，當地媒體預測，他不僅在對朝鮮政策上，在特朗普政府的其他外交安保政策上，預計也將大體上“低調行事”。 奧布萊恩與被稱為“超級鷹派”的博爾頓前助理傾向相反，青瓦臺對他的出現流露出期待，希望韓美安保司令塔之間的溝通能夠更加順暢。有預測稱，不僅是朝核問題，在即將重啟的韓美防衛費分攤額磋商上，也有可能進行更合理的對話。青瓦臺發言人高旻廷就奧布萊恩出任助理壹事表示：“希望今後韓美間的溝通能夠像現在壹樣順暢。”青瓦臺國家安保室長鄭義溶將在下周的聯合國大會期間首次與對等人物奧布賴恩助理會面。

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