戲劇《Let Them Eat Money》登陸韓國. September. 19, 2019 07:21. by 金起允記者 pep@donga.com. “讓他們吃錢(Let Them Eat Money)!” 為創作一部關於人類未來的戲劇,“德意誌劇院(DT)”和洪堡論壇舉辦了研討會。與會者圍繞“人類的未來糧食”這一主題進行討論,並分別談了對金錢、糧食貿易和經濟危機的看法。人類真正咀嚼和品嘗,攝取營養的糧食本質早已被遺忘。對此,一位參加者露出不悅的神色。 “說到錢,它能全部解決問題嗎?那你們還不吃錢呢!”作品的名字,也是劇中抵抗團體的名字“讓他們吃錢”就這樣誕生了。 經過專家、市民的討論,完成劇本的戲劇《Let Them Eat Money》來到了韓國。歐洲最佳制作劇場—德意誌劇院和洪堡論壇歷時兩年精心打造。18日,執導該作品的安德烈斯•拜爾(60歲)在首爾江南區LG藝術中心舉行的座談會上表示:“準備過程是討論的延續。雖然不同時代、不同階層腦海中浮現的未來不同,但面對威脅,人類需要思考生存問題,這一點大家都有同感。” 作品描繪的未來是到2028年。這既讓人產生聽起來似乎是那麽回事,又產生“唉,恐怕不至於”的疑慮。伊萬卡•特朗普2020年當選美國總統,加利福尼亞宣布獨立。2022年幹旱和內戰導致100萬名伊朗難民、歐洲海域人工島建設等所有想法都在討論中提出。 劇中在給觀眾帶來想象未來的樂趣的同時,也拋出了讓我們回顧我們現在面貌的沈重話題。不僅僅是“烏托邦”。拜爾解釋說:“從表現今後發展機會的角度來看,有些觀點是烏托邦的。至少人類應該避免像‘碰撞試驗用人體模型’一樣重復犯同樣的錯誤。” 避免了似乎列舉地球上所有問題的古板。舞臺上鋪了鹽,既代表人類、生命的本質,又代表荒廢、破壞。就像描述未來社會的電影一樣,演員們還吊著鋼絲在空中表演。隨著演員的現場直播在後面的屏幕上進行轉播,市民們的留言也被放出來,現代的裝置得到廣泛運用。 戲到臺外才完成。結束海外演出的2020、2021年中,專家們將再次在討論會上聚集一堂。“所以我們應該準備什麽樣的未來(Which Future)?”20、21日。首爾LG藝術中心。票價為4萬~8萬韓元。

