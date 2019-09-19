黃喜燦歐冠首秀奉獻1個進球2次助攻，助球隊大勝對手. September. 19, 2019 07:21. by 李元洪 bluesky@donga.com. 這是一場強有力的歐冠首秀。 綽號“黃牛”的黃喜燦(23歲•薩爾茨堡)在“夢想的舞臺”歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽(UCL)的首秀比賽中吸引了頂級俱樂部球探們的關註。 18日，在奧地利薩爾茨堡紅牛競技場舉行的2019~2020歐冠聯賽E組第1輪比賽中，黃喜燦攻入1球，並奉獻2次助攻。 和埃林•哈蘭德一起出任雙前鋒的黃喜燦在上半場第36分鐘接到隊友從後方傳來的長傳，直接飛奔向前。突破對方防線的黃喜燦看到門將出來後，用腳尖冷靜地觸球。這是一個在奔跑動作中只轉向的簡潔的射門。皮球竄入對方球門右下角。憑借這個進球，黃喜燦成為歷代在歐冠聯賽中進球第二年輕的韓國選手。最年輕記錄由2014年對陣哥本哈根時進球的孫興慜(當時22歲•勒沃庫森)保持。作為韓國選手，黃喜燦是第一個在歐冠聯賽正賽首秀中就能斬獲進球的韓國球員。 另外，黃喜燦在上半場第34分鐘和第45分鐘連續助攻哈蘭德攻入兩粒進球。哈蘭德當天上演帽子戲法。薩爾茨堡隊最終以6比2大勝對手。賽後著名足球網站Whoscored.com給黃喜燦打了全場最高分10分。這一評分高於攻入3球的哈蘭德(9.5分)。 黃喜燦的優點突破能力十分突出。黃喜燦最近還作為右邊衛參加了由保羅•本托率領的韓國國家足球隊的2022年世界杯預選賽比賽。雖然這是為了利用黃喜燦的突破力攻擊對方邊路，但是防守壓力大的邊後衛位置不大適合黃喜燦。也有很多意見認為應該讓黃喜燦重新擔任前鋒。但是目前國家隊的首發雙前鋒組合是孫興慜(托特納姆熱刺隊)和黃義助(27歲•波爾多隊)。對於黃喜燦來說，競爭並不是一件容易的事情。但如果黃喜燦擔任前鋒持續發揮出色的話，那麽本托主教練的構想也有可能會發生變化。 黃喜燦已經受到了頂級俱樂部球探的關註。據悉，當天共有50名球探來到現場觀戰。他們是來自巴塞羅那(西班牙)、尤文圖斯(意大利)、曼城•曼聯(以上英格蘭)、多特蒙德(德國)等頂級俱樂部的球探。隨著今後的出色表現，他也有望實現向頂級俱樂部的飛躍。 另外，被稱為“韓國足球的未來”的李康仁(西班牙瓦倫西亞)當天在H組與切爾西(英格蘭)的比賽中，在下半場第45分鐘替補出場，在球場上奔跑了約5分鐘，成為韓國球員中首次參加歐冠聯賽正賽年齡最小的球員(18歲零6個月)。之前的紀錄是去年鄭優營(拜仁慕尼黑)創下的19歲。這也是瓦倫西亞隊最年輕的外籍球員(歐冠聯賽)出道紀錄。 瓦倫西亞新任主帥阿爾貝特•塞拉德斯用李康仁替換前鋒羅德裏戈•莫雷諾上場。在之前的主教練體制下，李康仁主要出任右前衛，但今天他出任的是中前場進攻型中場。這個位置可以減輕李康仁的防守壓力，並且可以發揮他的進攻天賦。如果主教練塞拉德斯繼續用李康仁擔任這個位置，那麽對於李康仁來說，這無疑是一個尋找更適合自己角色的機會。最終瓦倫西亞客場1比0爆冷戰勝切爾西。

한국어