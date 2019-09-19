“9·19宣言”發表1周年，無核化壹再推遲，南北沒有和平的真相. September. 19, 2019 07:21. . 今天是文在寅總統訪問平壤，與朝鮮國務委員會委員長金正恩舉行首腦會談，就“9·19共同宣言”達成協議的壹周年。金正恩委員長表示，“將努力使朝鮮半島成為沒有核武器、沒有核威脅的和平之地”，親口表明了無核化決心，並承諾年內回訪首爾。在15萬名平壤市民面前，文在寅總統提議“清算過去70年的敵對，邁出和平的大步”。當時看到兩位首腦的行動，對韓半島和平的轉機的期待達到了高潮，但無核化卻迷失了方向，韓朝關系再次冷淡。獨立舉行的9·19紀念活動和青瓦臺的沈默體現了南北關系的現狀。 壹年來，韓朝首腦在無核化、軍事、經濟、離散家庭、文化體育等5個領域幾乎沒有取得實質性進展。朝鮮不僅沒有實現無核化，也沒有履行永久廢棄東倉裏導彈發射場的承諾，也沒有參加討論金剛山離散家屬會面所復原和視頻會面等的紅十字會會談。根據附屬協議書“9·19南北軍事部門協議”，韓朝采取了其中提到的非軍事區監視哨所示範撤離、板門店共同警備區非軍事化等部分後續措施。但是，朝鮮僅今年就進行了10次對韓攻擊用導彈試射挑釁，正面違反了停止壹切敵對行為的協議。相反，由於在軍事分界線10∼40公裏以內設立禁飛區域，預防朝鮮突襲的空中偵察受到制約，韓國的警戒態勢變得更為脆弱。 繼2000年“6·15宣言”和2007年“10·4宣言”之後，去年“4·27宣言”“9·19宣言”等南北首腦間協議停留在宣言上，是因為朝鮮從未有誠意地證明過無核化意誌。壹年前，青瓦臺評價稱：“兩位首腦超越了持續了65年的韓半島停戰狀態，宣布了實質性的終戰。”但是，只要無核化進程沒有進展，韓朝關系的改善就不可能成為走向和平的迂回道路，這壹點不言自明。韓國政府應該摒棄任期內取得政治成果的對朝急躁情緒，持之以恒地堅持無核化原則。只有這樣才能實現韓朝關系無法逆轉的進展。

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