芬蘭的國民畫. September. 19, 2019 07:22. . 兩個男孩正在用擔架擡走受傷的天使。也許是眼睛受傷了，天使的雙眼纏著繃帶，翅膀上流著血。前面的少年就像葬禮服裝壹樣，從頭到腳都是黑色的，後面的少年表情嚴肅地凝視著畫面外的觀眾。不知是不是因為情況不佳，少年們的表情很陰沈，周圍風景很陰沈。天使到底為什麽受傷了，他們在去往哪裏呢？ 芬蘭畫家胡戈·辛貝裏所畫的這幅畫引起了許多好奇，但沒有正確答案。畫家以對畫作概不說明而聞名。只要有人問，他都答稱，每個人都可以按照自己的方式來解釋圖畫。但還是可以進行壹些類比。這幅畫的背景是至今還存在的赫爾辛基動物園公園和附近的河邊。當時，該公園是工人階層愛去常去的地方，裏面有養老院、醫院、為視覺殘疾少女設立的學校和宿舍等許多慈善機構。那麽他們應該是在前往醫院治療天使的路上。 遠遠望去，山上的雪還沒有融化，空曠的原野上還開著星星點點的春花。天使在疼痛中手裏攥著壹團白色的雪白花。春天盛開的這朵小花象征著治愈、復活和希望。在畫這幅畫之前，畫家也是患了水膜炎，在醫院度過了數月，因此，手握希望之花的天使可能投射的是與病魔作鬥爭的畫家自己。 天使本來就是神與人的中間人，在美術中壹直被描繪成完美而靈性的存在。不過，辛貝裏的天使與受傷、流血、懦弱的人類太像了。所以更加親切。難道是因為其中包含著幫助弱者的博愛主義、芬蘭的自然風景、治愈和希望的信息、多種解釋的可能性等嗎？2006年，這幅畫被評為幸福指數最高的國家芬蘭人最愛的“國民畫”。

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