李在镕訪問沙特，與穆罕默德·本·薩勒曼王儲舉行會談. September. 19, 2019 07:22. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 正在沙特阿拉伯訪問的三星電子副會長李在镕17日（當地時間）會見了沙特阿拉伯王儲穆罕默德·本·薩勒曼。這距離今年6月在首爾舉行會談僅隔3個月。 據沙特阿拉伯國家通訊社沙通社當天報道，李在镕和穆罕默德就技術、建設、能源、智慧城市等相關投資進行了討論。另據沙通社報道，雙方還就沙特阿拉伯與三星合作的各種項目機會進行了對話。 穆罕默德代替高齡的父親，事實上是統治沙特阿拉伯的實權王儲。沙特在2016年為了擺脫以石油為中心的經濟結構，激活民間經濟，發表了《展望2030》，引領大規模建設及信息技術事業。 穆罕默德6月訪韓時，也表現出了和李在镕緊密的合作關系。李在镕與國內五大集團首腦們壹起，作為三星迎賓館的承誌園招待穆罕默德，並進行了茶敘。茶敘後，李在镕和穆罕默德還進行了壹個小時左右的交談。據悉，李在镕在與穆罕默德的接連會面中，集中討論了在實現“沙特展望2030”時第5代（5G）移動通信基礎設施、智能城市建設等三星可以合作的事項。 李在镕14日啟程前往沙特阿拉伯，參觀了三星物產在當地的地鐵施工現場，鼓勵了中秋連休期間仍埋頭於業務的職員。 李在镕2月份先後在阿聯酋和韓國與阿聯酋的阿布紮比王儲謝赫·穆罕默德·本·紮耶德·阿爾納赫揚進行了會談，正在擴大中東步伐。

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