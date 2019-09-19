“我的軍隊”“我的支持層”，特朗普無法阻擋的對“My”的偏愛. September. 19, 2019 07:22. by 鄭美京 mickey@donga.com. 美國總統唐納德•特朗普對“my(我的)”一詞的偏愛引發了政治私有化的爭議。據《華盛頓郵報》16日報道，特朗普習慣用親近的表達方式給信任的部下貼上“我的”的代名詞。他稱呼主管對華貿易談判的白宮貿易和制造業政策局局長彼得•納瓦羅為“我的彼得”，稱呼負責移民政策的白宮高級政策顧問史蒂夫•米勒為“我的史蒂夫”。 除此之外，還有“我的軍隊”“我的部長們”“我的將軍們”“我的農民們”等無數個我的。他甚至稱呼埃及總統阿蔔杜勒•法塔赫•塞西為“我親愛的獨裁者”，稱一名黑人政治家為“我的黑人”，脫離政治禮儀的事例也不少。特朗普總統最愛說的一句話是“我的支持層(my base)”。 屬於“我的”集團的政客們為了不被排除在外，拼命地實現特朗普總統的政策。可以說，“我的”魔法具有私有化的力量，使特朗普總統可以任意擺弄政治。 前任總統們也像特朗普總統一樣經常使用代名詞。專家們指出：“如果說前任總統們為了國家和諧經常使用‘我們的(our)’，那麽擁有強烈占有欲的特朗普總統則挑選忠於自己的人士，授予‘我的’這一‘榮譽’。”

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