《9·19南北軍事協議》簽署壹年. September. 19, 2019 07:22. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國軍方18日表示，簽署已壹年的《9·19南北軍事協議》為緩和南北軍事緊張局面和建立信任作出了實質性貢獻。韓朝協議的“地面、海上、空中緩沖區”的停止相互敵對措施正在履行中，通過陸海空有線和無線通信網阻止第三國非法作業、最前方地區患者的護送、臺風災害信息的交換等，也幾乎每天都在進行。韓國軍方自我評估稱，《9·19軍事協議》為韓半島的完全無核化、引領實現持久和平、發展南北關系奠定了基礎。 但很多人對此批評說，這是無視現實的“自吹自擂”。去年“9·19平壤南北首腦會談”時韓國國防部長官宋永武和人民武力相盧光哲簽署的9·19協議由6個條款22項組成。《4·27板門店宣言》中提及了為非軍事區的非軍事化、建立西部海域和平水域、定期舉行軍事當局會談的後續措施等。 但到目前為止，除非軍事區內最前方監視哨所示範撤離（11個）和禁止地面、海上、空中緩沖區內的敵對行為外，由於朝鮮的不合作態度，寸步難行。 板門店共同警備區的共同執勤及自由往來，也隨著朝鮮堅持排除管轄共同警備區的聯合國軍司令部而毫無進展。共同發掘“箭頭高地”戰役死者（遺骸）、設定西部海域“北方界線”壹帶和平水域、設置軍方間直通電話等，朝鮮也沒有響應，處於原地踏步狀態。相反，朝鮮從5月起到最近為止，先後10次發射KN-23、KN-25等新型短程彈道導彈等“四種用於打擊南韓的新型武器”，加劇了局勢緊張。朝鮮國務委員會委員長金正恩在參觀新型武器發射時，甚至露骨地威脅韓國當局說這是“來自平壤的警告”。 占據主流的觀點認為，這種態度正面違反了《9·19軍事協議》第壹條（南北決定全面停止包括地面、海上、空中在內的所有空間成為軍事緊張和沖突根源的對對方的壹切敵對行動）。 但韓國政府和軍方堅持認為，雖然朝鮮的挑釁行為違背了協議精神，但並沒有違反協議。軍方消息人士表示：“韓國政府和軍方不僅沒有批評朝鮮把‘9·19協議’變成壹紙空文的做法，反而縮小或包庇這種威脅，這種態度給朝鮮提供了更大膽的挑釁借口，最終加重了安全不安。”當天，軍方某負責人也表示，“F-35隱形戰鬥機對於朝鮮來說肯定是非常重大的事情”，言談中流露出朝鮮對韓國軍方引進F-35A隱形戰鬥機的指責具有壹定說服力的意思。

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