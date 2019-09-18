光復之後的混亂，用歌劇吟唱. September. 18, 2019 09:55. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 2017年國立劇團演出後引起巨大反響的裴三植(音譯下同)原作話劇《1945》將以歌劇的形式重生。國立歌劇團將於27日下午7時30分和28日下午4時在首爾藝術殿堂歌劇院演出。被稱為話劇界“邁達斯之手(比喻能力無限)”的導演高善雄首次執掌歌劇舞臺，作曲由首爾大學教授崔宇正擔任。 17日，記者來到了首爾藝術殿堂國立藝術團體練習室。給從滿洲回到朝鮮的難民們進行韓國語講習的教師元昌和擔心眼前的生計問題的妻子順南的二重唱正如火如荼地進行。“在這泥潭裏，拖著沈重的身軀來到這裏……”“好吧，你裝體面吧，在這個餓鬼般的世界裏！” 滿洲裏的背景，朝鮮人迎來了光復，他們停留在戰爭難民救濟站，等待回國的火車。朝鮮人慰安婦芬伊騙人說日本人慰安婦水子是自己有語言障礙癥的妹妹，但實際上露餡了，矛盾逐漸升級。書中展示了蒼白的知識分子元昌和現實的妻子順男，只集中於眼前愛情的艱難和不舍等各種人類群像。 在練習室，仿佛在用耳朵聆聽韓國歌劇觀眾意識中堆積的地層。進入大韓帝國時期，滲透到日軍和獨立軍的軍歌中的二拍子唱歌，散發出“小調5音階”獨特氛圍的每一首日本戀歌音調、苦惱的詠嘆調同行的後期浪漫主義和聲，以及裝點恐怖場面的無調技法等，被稱為多重樣式歌劇也不為過。作曲家崔教授表示：“為了引起對時代的共鳴，加入了今天韓國人所知道的音樂要素。” 作品中沒有類似“犧牲的善良的韓國人、冷酷的日本人”的二分法。所有的主人公都表現出了各自的弱點和人性美。親自改編歌劇劇本的裴三植作家表示：“我想傳達一個信息，那就是道德價值判斷可以很稀松，可可能演變成暴力，應認真反省。聯想到仁慈的悲傷，即‘慈悲’，並認真寫作品。” 由鄭治詠指揮的韓國交響樂團伴奏，國立合唱團負責合唱。在芬伊的扮演者方面，以奧地利為中心活動，曾兩次被選定為德國《Abendzeitung》評選的“本周之星(Der Stern der Woche)”的女高音歌唱家李明珠負責該角色，老師元昌一角則由低男中音歌唱家宇慶植出演。女高音金順英、金莎朗，女中音林恩京，金香恩，男高音李元鐘、閔賢基、鄭濟潤，男中音柳東直、李東煥將展開唱歌和演技對決。票價為1萬~8萬韓元。詳情咨詢：02-580-1300

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