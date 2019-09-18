《社論》國內首例豬瘟疫情，應對初期應萬無壹失. September. 18, 2019 09:54. by 金光賢 kkh@donga.com. 京畿道坡州市壹家養豬場被確診發生了非洲豬瘟（ASF）。去年在中國、越南、緬甸等周邊亞洲國家爆發後，今年5月30日在朝鮮發現疫情，韓國有關當局展開了防疫工作，但疫情仍然蔓延到了國內。雖然非洲豬瘟不會傳染給人類，但由於沒有疫苗和治療藥物，因此豬的死亡率為100%，被稱為“豬黑死病”。農林畜產食品部表示，在被確診的昨天上午，立即對相關農場和附近兩個農場的3950頭豬進行了宰殺工作，同時對坡州市91個養豬農戶下達了停止移動的命令。 只有查明感染原因和途徑，才能切實做好防疫工作。但是農場主和外國勞動者都沒有去過海外，雖然是離朝鮮較近的地區，但由於相關農場具備攔截野生野豬的柵欄，所以還不能斷定感染途徑。不僅是農林部，各地方自治團體也要合作，全力調查原因並阻止擴散。 防疫專家說，未來壹周將是非洲豬瘟擴散的關鍵時期。這次不能再重復像2010年口蹄疫發生時壹樣，因為初期應對不力，病毒擴散到全國，為了進行事後應對而進行過度的宰殺處理，導致畜產農家遭受雙重、三重損失的老錯誤。 發生非洲豬瘟的消息傳開後，昨天全國畜產品公開拍賣場的豬肉拍賣價格暴漲。不久的將來，消費者的價格也會受到影響。為了穩定價格，只能通過完善的防疫來告知情況結束。據說，由於非洲豬瘟對人體沒有影響，所以市面上銷售的豬肉吃起來完全沒有問題。在全力做好防疫工作的同時，政府要積極宣傳，避免因非洲豬瘟疫情造成豬肉消費減少，造成全國養豬戶莫名其妙的損失。

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