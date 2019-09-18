LG分解三星電視機 Vs 三星比較LG電視畫質……三星與LG爆發“8K正面沖突”. September. 18, 2019 09:55. by 徐東一 dong@donga.com. 三星電子和LG電子圍繞目前被評為最佳分辨率技術的“8K電視”的畫質，展開了激烈的攻防戰。 兩家公司17日分別舉行了“8K畫質說明會”和“8K技術說明會”。雖然名義上是說明會，但實際上是在相互比較和演示各自8K電視機產品，同時展開主張別家公司的畫質和技術力不如自己的“懟”戰。有分析稱，從今年開始，隨著8K超高分辨率電視機開始大眾化，在全球電視機市場占有率居前兩位的這兩家企業為了掌握初期的主導權，展開了激烈的自尊心鬥爭。 8K被認為是最佳的分辨率。被稱為4K的超高畫質（UHD）電視機的像素為830萬，而8K電視機的像素為3300萬。由於畫面內的像素數是現有高清電視機的16倍，是UHD電視機的4倍，所以觀眾可以感受到如同實際事物壹樣的立體感和生動感。因此，誰能搶占這壹技術優勢，將是今後掌握電視機市場主導權的關鍵。 首先開火的是LG電子。LG當天上午在首爾永登浦區LG雙子星塔舉行了“8K技術說明會”，攻擊三星電子的8K量子點發光二極管（QLED）電視機是“未達標產品”。這是繼本月初在德國柏林舉行的歐洲最大的國際家電展覽會（IFA）2019上批評稱“該產品的分辨率僅為4K水平”之後的第二次攻擊。 LG電子在說明會上將本公司的電視機和三星的電視機並列放置，在黑色背景上放上白色圖形後，聲稱本公司的電視機更為清晰。LG電子作為攻擊依據的，是把白色和黑色進行對比，顯示屏能清晰地區分多少的百分比值“畫質清晰度（CM）”。 LG電子HE研究所所長南浩俊（專務，音譯）表示：“（三星電視的）畫質清晰度測定結果顯示，今年推出的55、65、75英寸的8K QLED產品，畫質清晰度值都不到20。CM值應在50以上。國際上的標準是，電視機的分辨率要考慮並非單純物理性像素數的畫質清晰度值。”他還表示：“為了改善壹直被提到的QLED電視機問題的視野角，貼了特定的膠片，推測這是導致畫質清晰度值下降的原因。”LG電子當天還拆卸了三星電視，展示了零部件。 壹直對LG電子的攻勢不予回應的三星電子當天下午舉行了“8K畫質說明會”，反駁稱“這是毫無根據的批評”。三星方面主張，畫質清晰度值是1927年發表的概念，不適用於超高分辨率彩色顯示屏的評估，畫質不僅要考慮像素數量，還要考慮亮度、圖像處理技術等多種因素。 三星電子視頻顯示屏事業部的龍錫宇（音譯）常務表示：“現在處於8K市場發展的階段，畫質清晰度值是消耗性的爭論，應綜合性評價展現畫質的系統。”他還聲稱：“國際顯示器測量委員會（ICDM）也表示，在2016年5月以後需要代替畫質清晰度值的新評價方法，現有的指南應該中止”，“電視機評價團體或專業雜誌等現在不使用畫質清晰度來評價畫質。” 當天，三星電子也同時展示本公司的電視機和LG的電視機，對高畫質進行了比較。三星方面稱，用8K攝像機拍攝視頻或圖片後傳送到電視，LG電子產品有畫面破碎和不能播放的情況。

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