“在沒有車的盤浦大路上舉行音樂遊行”，第5屆“霜草慶典”將於21日在首爾瑞草區開幕. September. 18, 2019 09:55. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 韓國版愛丁堡慶典“霜草慶典”將於21日在首爾瑞草區開幕。以“用眼睛聽的音樂慶典”為主題，在23個節目中將有3800多名藝術家表演。瑞草區17日表示，將於21日至28日舉行第5屆瑞草慶典。霜草意為“祥瑞的草”，是瑞草的舊名。據推算，自2015年首次舉辦該活動後，5年間累計參加者達59萬人，取得了637億韓元以上的經濟效益。瑞草區將藝術殿堂和樂器一條街一帶41萬平方米作為全國唯一的音樂文化區進行管理。 慶典將在從“無車街道”變成寫生簿的盤浦大路上開始。從地鐵2號線瑞草站到瑞草3洞十字路口的雙向10車道區間車道地面(約2.85萬平方米)上，可以用粉筆自由畫畫的“地上最大寫生簿”將從21日下午開始進行。瑞草區準備了10萬支粉筆，在現場分發。這一帶還將舉行啞劇、雜技、街舞公演等表演。 塗色完畢的盤浦大路將變成全國首次嘗試的“夜間音樂遊行”舞臺。從21日晚7時開始，在盤浦大路1公裏區間(瑞草站~瑞草3洞十字路口)，1000多名身穿帶有LED(發光二極管)裝飾的服裝的人將進行為期1個小時的遊行。18名兒童和鋼琴家乘坐的車輛在前面引領隊伍，以“傳統”、“熱情”和“新穎”為主題的三個欄目的參加者將表演傳統農樂和探戈、電子舞曲(ED，並跟著走。瑞草區計劃在遊行隊伍經過的街道旁邊設立約900個座位的觀眾席。開幕演出“瑞草谷音樂會”將從當晚8時起在盤浦大道特設舞臺舉行。YB(尹道賢樂隊)和裴鐘勛指揮家帶領的瑞草交響樂團、“100人的父親合唱團”等將登臺演出。 大師的演出也將陸續上演。代表北美的小號巨匠延斯•林德曼將在24日(深山野外演出場)和25日(瑞草文化藝術會館)舉行的為期兩天的“爵士音樂會”上與觀眾見面。演奏過400多篇音樂劇音樂的彼得•賈洪恩和擔任伯納德•格林豪斯財團理事長的美國加利福尼亞州立大學教授高峰信等12名國內外大提琴演奏家合演將於26日晚7時在瑞草文化藝術會館上演，屆時觀眾可以一飽耳福。 慶典期間在瑞草區各地舉行的演出也是一大看點。瑞草區從希望演出的238個青年街頭表演組中選出了120個組，讓他們可以進行街頭表演。 慶典的最後一天28日晚7時開始，在盤浦大路特設舞臺將舉行今年迎來第11屆的“韓法音樂慶典”。在因與被稱為“韓國的小法國”的瑞來村結緣而開始的韓法音樂慶典上，將舉行法蘭西流行音樂、爵士樂演出等。最後舞臺將由DJ朴明秀主持EDM派對。 瑞草區將以沒有塑料的“環保慶典”來進行此次慶典。在舉行開幕和閉幕活動的盤浦大路各處舉行“打造不使用塑料的霜草慶典”活動，設置10個飲水臺，拒絕使用一次性礦泉水瓶。 除了在國立國樂院和貞孝藝術中心等地舉行的部分節目外，大部分演出都是免費的。部分室內演出以有限的座位先到先得。瑞草區計劃出售慶典紀念T恤、靠背紙椅、夜光發帶等紀念品，並將收入捐贈給低收入層音樂英才。瑞草區廳長趙恩熙(音)表示：“合理地利用了地區的文化資產，可以準備各種演出。在音樂文化地區瑞草區舉行的慶典上，所有年齡段的人都能夠一起感動。”

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