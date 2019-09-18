特朗普：“（美國）不需要中東產石油”. September. 18, 2019 09:56. by 朴湧 parky@donga.com. 自沙特阿拉伯的石油設施遭受無人機攻擊後，國際油價壹路飆升，而擁有世界最大戰略儲備油（SPR）的美國的動向也備受關註。 美國總統特朗普16日在推特上自誇說：“我們是純能源出口國，現在是世界最大能源生產國”，“我們不需要中東產原油和天然氣，雖然在那裏幾乎沒有油輪，但我們會幫助盟國。”對此，《華盛頓郵報》等壹些外媒表示：“特朗普總統聲稱，美國雖然不依賴中東石油，但為了幫助同盟國，將投放戰略儲備油。” 但美國能源部長裏克·佩裏當天在接受CNBC電視臺采訪時說，“在理解（沙特石油）設施停止運營會持續多久之前，談論是否需要戰略儲備油還為時尚早”，展現出謹慎的態度。佩裏還說：“現在是能源生產和消費國家聚在壹起，制止伊朗的惡意行動的時候了。” 對因“頁巖氣革命”而成為世界最大原油生產國的美國經濟來說，國際油價的上漲並不是立即負面的。受沙特石油設施遭襲的影響，當天紐約商業交易所10月份交貨的西得克薩斯原油（WTI）以62.90美元收盤，比前壹交易日上漲14.7%（8.05美元）。這是自2008年12月之後，約11年來的最大漲幅。但與壹年前相比，仍低了7%。消費者感受到的汽油價格也相對穩定。據《洛杉磯時報》報道，美國國內對沙特原油依賴度最高的加利福尼亞州當天普通汽油每加侖平均價格為3.631美元，與壹周前和壹年前基本持平。 油價上漲可能增加原油出口，有助於緩解美國貿易逆差。《紐約時報》預測稱：“連接西部得克薩斯和海灣海岸的新輸油管道已基本完工，美國對韓國與日本等依賴沙特原油的國家的出口即將增加。”美國鋼鐵和鉆井設備公司，以及生產替代燃料乙醇原料的中西部玉米農戶，都可以從中獲反射利益。當天，在紐約股市，能源企業的股價暴漲10%以上。 但如果中東矛盾擴散或原油供應長期出現問題，情況可能會惡化。美國分析機構預計，這次事件將使美國國內汽油價格每加侖上漲10至25美分。也就是說，每天消耗4億加侖汽油的美國消費者的負擔最多將增加1億美元。特朗普當天在推特上留言說，“油價正在上漲。（需要）大幅降息、刺激經濟”，再次向即將於18日的聯邦公開市場委員會會議決定基準利率的美聯儲施壓。 市場猜測美聯儲本周可能降息0.25個百分點。不過，由於近期中美貿易戰緊張氣氛得到緩解、油價高漲帶來通脹壓力、消費和企業信心等經濟指標向好等因素，美聯儲可能會打出“凍結利率”的驚人牌。據CNBC報道，芝加哥商品交易所的FedWatch顯示，美聯儲當天在美國聯邦基金利率期貨市場上凍結基準利率的可能性為34%。凍結概率壹個月前為0%，壹周前僅為5.4%。

한국어