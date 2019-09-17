作戰權的移交，不要被政權任期所迫或動搖聯合國地位. September. 17, 2019 07:22. . 據悉，韓美軍方最近已開始著手討論戰時作戰指揮權（簡稱作戰權）移交之後聯合國司令部的地位和權限。隨著對作戰權移交後創建的未來聯合司令部和聯合國軍司令部之間指揮體系混亂的擔憂加劇，雙方開始就此進行協調。 目前，美軍大將擔任駐韓美軍司令、韓美聯合司令、聯合國軍司令。但是作戰權移交後，美軍將維持聯合國軍司令壹職，但在未來聯合司令部將擔任副司令。1978年創立韓美聯合司令部時，就維持停戰協定的任務規定，韓美聯合司令根據聯合國軍司令的指示。到目前為止，由於聯合國軍司令和韓美聯合司令同為壹人，所以沒有問題，但在移交作戰權後，將分為韓國軍隊和美軍，因此難免出現混亂。不斷有人提出不了解美軍武器體系的韓國軍司令的指揮能力的問題。 聯合國軍司令部的地位問題不僅是作戰權移交後的問題，同時也是關系到韓半島和平體制的走向、駐韓美軍未來的敏感問題。朝鮮早就主張締結和平協定和解散聯合國軍司令部。但是，韓國政府壹直堅持認為，即使在簽署和平協定後，也需要發揮東北亞均衡者作用的駐韓美軍，而且聯合國司令部將成為其中心。聯合國軍司令部的地位和職能今後在構建和平體制或北韓發生劇變時也不能動搖。 關於作戰權，2014年10月的韓美年例安保協議會上沒有確定時機，雙方商定，在對韓國軍的核心軍事能力、對朝核與導彈的充分防衛能力、韓半島及地區安保環境等進行評價後進行移交。但這是最基本的必要條件。支撐這壹目標的韓美同盟因各種聯合訓練的減少、防衛費分攤矛盾等原因，體質正在弱化。韓日關系已經超出經濟糾紛，發展到廢除《韓日軍事情報保護協定》。歷任韓美聯合司令部副司令們最近向青瓦臺建議將作戰權移交和韓美聯合司令部遷往平澤基地延期到朝鮮完全實現無核化以後，也是因為擔心這種直接或間接的安保狀況。 壹些人指出，現政府是不是在急於在文在寅總統任期內移交作戰權。在直接關系到國家安危的韓美聯合指揮關系變化中，比時機更重要的是嚴密的完全自主國防能力。不能因為時間緊迫而出現漏洞。

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