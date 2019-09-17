原則不能妥協. September. 17, 2019 07:22. by 李恩澤 nabi@donga.com. 1940年5月10日，德軍入侵法國。戰爭開始時，德軍也沒有信心取得勝利。但僅僅壹個半月後，歐洲巨人法國就向德國屈服了。事實上，雙方終於分出勝負，僅僅是在半個月之後。成為20世紀戰爭史傳說的德國A集團軍的閃電戰中，英法聯軍還沒怎麽出手就宣告崩潰。當時在A集團軍中率領第19裝甲軍團的海因茨·古德裏安，在第壹次世界大戰後就註意到坦克的機動能力，制定了閃電戰戰術。戰術不是想出了點子就可以的。為了將這壹創意運用到實戰中，需要反復進行無數次的實驗和訓練，克服現場發生的無數難關。有時，連現有的觀念、哲學、常識都要改變。 大部分改革都因無法戰勝這壹過程而失敗。古德裏安也經歷了無數的痛苦。其中最艱難的就是所謂的任務型戰術方針。閃電戰並不是像電影壹樣坦克轟鳴奔跑的戰爭。真正迅速的是在發生狀況、戰車停駛時隨機應變的應對速度。這壹速度的秘訣就是任務型戰術。 任務型戰術的座右銘是：上級只提出目標，現場情況的判斷和解決辦法要交給下屬。德軍非常嚴格地執行了這壹指示。有壹次，所屬師團判斷錯誤情況，在需要進攻時停了下來。古德裏安非常生氣，但他沒有喊“馬上進攻”，而是走到院子裏。他在院子裏轉了壹圈又壹圈。因為根據任務型戰術方針，沒有想出在這樣的情況下如何命令的好方法。戰況爭分奪秒，古德瑞安放下手中壹切大事，在院子裏轉圈尋找合適的命令語。 也就是說，雖然看似愚蠢，但必須遵守絕對的原則，其中不能有例外。正是這種姿態，成就了任務型戰術的完成和閃電戰的神話。我們整個社會之所以陷入“州官可以放火，百姓不能點燈”的境地，就是因為缺乏這種態度。以前是責怪政客，現在不知道該責怪誰。

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