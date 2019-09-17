“趙成珍是我人生中最獨特的、最夢幻的演奏者”. September. 17, 2019 07:22. by 柳允鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. “挑選伴奏者的男中音”馬蒂亞斯•戈爾內(52歲)的新選擇是趙成珍。從2005年開始，多次來到韓國舞臺的他，將與鋼琴家趙成珍一起，只用舒伯特的曲子(Ret)進行雙人演奏。18日下午8時在首爾藝術殿堂音樂廳，20日下午7時30分在慶南統營國際音樂廳音樂廳。 他在發給本報的電子郵件中說：“趙成珍是我人生中最獨特的、最夢幻的演奏者。”戈爾內此前曾與阿爾弗雷德•布蘭德爾、伊麗莎白•萊昂斯卡婭、雷夫•奧貝•安斯內斯、克裏斯托弗•埃申巴赫等頂級鋼琴家展開合作。 “成珍兩年前在巴黎專程前來看我的演出。我非常了解他的實力和音樂天賦，我建議他先跟我合作一下。” 只用舒伯特的曲子編排的此次獨奏音樂會以著名的《流浪者》開始，許多對普通人有些陌生的歌曲也將登場。前半部分以《冥府行》、《年輕人與死亡》等讓人想起死亡的歌曲為主，後半部分則有大量像《冬夜》、《晚星》、《可愛的星星》等讓人想起夜空的歌曲。 “舒伯特創作了超過500首曲子，但一般演奏的曲子只有50~60首。為了讓大家知道不為人知的舒伯特曲子的美麗，我編了節目單。” 他的演奏領域非常廣泛，包括巴赫•坎塔塔、瓦格納音樂劇和現代保留曲目。2017年他還與首爾交響樂團一起合演了瓦格納《特裏斯坦與伊索爾德》的詠嘆調。被評價為繼承了老師迪特裏希•費舍爾迪斯卡烏嚴謹的歌詞詮釋的他，在演唱舒伯特的歌曲時所考慮的一點是“對人類的共鳴”。 “舒伯特的曲子告訴我們關於人活著的一切。讓我們以最具獨創性和天才性的方式面對我們的存在、無法實現的渴望等。希望觀眾們能一起感受這一點。” 首爾場門票4萬~12萬，02-318-4301~4。統營場門票2萬~8萬，055-650-0400

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