和柳賢振“八字最合”的接球手是拉塞爾•馬丁. September. 17, 2019 07:21. by 趙應亨記者 yesbro@donga.com. 上月12日，柳賢振(32歲•洛杉磯道奇隊)的平均責任失分降至1.45後，美國媒體提到了多名傳奇投手。其中一位是格雷格•麥德斯(53歲•退役)。麥德斯效力於亞特蘭大勇士隊時期的1994年，他的平均責任失分為1.56。 雖然球速並不快，但以多種球種和精準的控球來面對擊球手的柳賢振經常被與麥德斯相提並論。一個多月後，柳賢振的平均責任失分上升到了2.35。曾提及“傳說”的媒體雖然將關註點轉向了“體力問題”，但是柳賢振的搭檔卻沒能得到信任。“他總是很棒。雖然有過困難的時期，但重新回到了正常的軌道上。”其主人公就是2006年和2008年在道奇隊接麥德斯球的捕手拉塞爾•馬丁(36歲)。 最近陷入低迷狀態的柳賢振在15日與紐約大都會隊的比賽中以7局無失分的成績宣告復活。有分析認為，他與馬丁的默契配合也大放異彩。本賽季柳賢振在與搭檔馬丁進行的19場比賽中平均責任失分僅為1.60，表現非常出色。相反，在與新人捕手威爾•史密斯(24歲)配合的5場比賽中，平均責任失分高達5.81，表現不佳。 本賽季馬丁的Framing能力(俗稱捕手“偷好球”，通過接捕球技巧把掠過好球帶邊緣的球“接進”好球帶)是美職棒大聯盟頂級水準。根據統計網站Baseball Savant的統計，馬丁對進入“shadow zone”(暗影帶，掠過好球區的路線)的球以52.9%的概率獲得了好球判定，位居該領域的第5。特別是，以右撇子擊球員為準，對飛向自己身體內側和外側方向的球，他分別以70.4%和75%的概率制造了好球，這也是柳賢振利用卡特球和變速球瞄準的支點。這就是擅長在好球區邊緣穿插投球的柳賢振和馬丁配合默契的原因。 本賽季開始前，道奇隊通過交易從多倫多帶回了馬丁，但並沒有對他寄予厚望。因為馬丁雖然在2007年曾同時獲得過銀棒獎和金手套獎，在攻守兩方面都有著出色的表現，但30多歲後，他的擊球能力卻有所下降。本賽季他的擊球率為0.217，擊出6個本壘打，在擊球位上並不顯眼，但他穩定地帶領了隊內主力投手，其價值得到了認可。馬丁本賽季還作為救援投手出場3次，均無失分，他在多方面為球隊做出了貢獻。 目前洛杉磯道奇隊擁有3名捕手，分別是史密斯和馬丁、奧斯汀•凡斯，他們需要選擇2名季後賽球員。道奇隊主教練大衛•羅伯茨表示“還沒有做出最終決定”，不願多說什麽。雖然史密斯在擊球上以13個本壘打、0.257的成績顯示出了良好的狀態，但在投手領導力方面，有評價認為他缺乏經驗。馬丁在季後賽中能否與柳賢振保持良好的配合備受關註。 柳賢振將在22日與科羅拉多隊的主場比賽中登場，再次挑戰個人賽季第13勝。

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