《朝日新聞》：“日本媒體涉嫌煽動嫌韓情緒”. September. 17, 2019 07:21. by 東京=朴亨俊 常駐記者 lovesong@donga.com. 日本權威日刊《朝日新聞》16日發表社論，強烈譴責了本國媒體煽動嫌韓情緒的行為。 《朝日新聞》在題為《嫌韓和媒體，擔心煽動反感的風氣》的社論中，以嫌韓報道為例，提到了月刊《文藝春秋》10月號的《激憤和背叛的朝鮮半島…韓日斷絕》、月刊《WILL》4月號的《202×年韓國消失倒計時》、《每周郵報》本月報道的《再見麻煩的鄰居…不需要韓國》等文章。 《朝日新聞》指出，“媒體的職責是從各個角度對外交問題進行(提問)。從一開始就有批判對方國家意圖的文章並不會帶來什麽建設性的評論。”該報還特別提到了《每周郵報》的一篇題為《無法克制憤怒的韓國人的病理》的報道，並批評說：“將韓國人作為病理進行評論，這相當於民族歧視。”《朝日新聞》報道稱，“以銷售出版物和收視率為目報道這種評論的媒體，其公器資質令人懷疑。” 該報還指出，“政治責任也很大。兩國政府都只攻擊對方國家，即使有問題，也不談指向睦鄰關系的原則。”

한국어