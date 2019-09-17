繼返還美軍基地事宜之後，移交戰時作戰指揮權的速度也將加快. September. 17, 2019 07:22. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 據記者確認，韓國和美國已正式著手討論戰時作戰指揮權移交之後聯合國軍司令部的地位及作用。圍繞移交戰時指揮權之後壹旦有事時，由韓國軍隊擔任司令的未來聯合司令部和聯合國司令部（由駐韓美軍司令官兼任聯合國司令官）之間的指揮混亂和擔心發生沖突等主要爭論點，韓美兩國已開始磋商。 有分析稱，繼青瓦臺要求盡快返還駐韓美軍基地後，文在寅政府為了在任期內（2022年5月）完成以未來聯合司令部為中心的作戰權移交工作，正在展開全面的準備工作。壹些人評價稱，面對22日開始的文在寅總統訪問紐約出席聯合國大會和舉行韓美首腦會談，政府在駐韓美軍防衛費分攤、廢除《韓日軍事情報保護協定》外，又增加了壹個韓美同盟的議題。 據駐韓美軍消息人士16日透露，韓美兩國上月底達成協議，決定啟動“高級別定期磋商機制”，討論戰時作戰指揮權移交後聯合國司令部的地位及作用。該磋商機制以國防部政策室長和聯合國軍副司令（加拿大軍中將）為首席代表，雙方多數工作人員將從本月開始以月、周為單位舉行會議。據悉，雙方將集中磋商作戰權移交後聯合國軍司令部的地位及作用（權限等）到什麽程度、如何承認等問題。 主導聯合國軍司令部的美國表示，從2014年開始擴充聯合國軍的組織和人力，在作戰權移交給韓國軍隊後，美國仍將積極履行《停戰協定》的維持與管理、韓半島和平穩定等原先的工作。在這壹層面上，在不斷增加聯合國軍司令部戰鬥力提供國（6·25戰爭參戰國）參加韓美聯合軍演的同時，聯合國軍司令部工作人員也不斷增加。 但與此同時，軍隊內外壹直有人指出，美國加強聯合國司令部的措施實際上是為了控制戰時作戰指揮權移交後韓國軍隊將擔任司令官的未來聯合司令部。特別是，韓美兩國軍隊在上個月為檢驗作戰權移交而進行的韓美聯合軍演中，就發生全面戰爭等非常時期聯合國司令部的停戰維持任務和聯合國軍司令的相關權限範圍等問題出現分歧，這壹事實被傳開後，爭議進壹步擴散。韓國政府消息人士表示：“將（通過定期磋商機制）集中觀察美國加強聯合國司令部的措施在移交作戰指揮權後，是否存在與韓美指揮關系發生沖突的地方。”

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