韓國電影“中秋三足鼎立”，《壞家夥們》平定影市. September. 16, 2019 07:34. by 李?? baltika7@donga.com. 沒有史劇電影的今年中秋11日同時上映的韓國電影三足鼎立的最終勝者是《壞家夥們：The Movie》。15日，據電影振興委員會(以下簡稱影振委)綜合電算網消息稱，《壞家夥們》11日上映，進入第四天突破了200萬名觀眾，累計觀影人次達到210.8580萬名。 在由OCN電視劇《壞家夥們》改編成劇場版的這部電影中，原作的中心軸吳九卓(金相中飾)和樸雄哲(馬東錫飾)的角色將原封不動地登場。該劇還原封不動地展現了原作“利用犯罪分子抓罪犯”的主題。雖然有“為了突出犯罪分子的殘忍，對受害者的暴力行為刻畫過於殘忍”的意料之外的批評，但淋漓盡致表現原作的宣泄的後期制作是該影片的一大優勢。有人評價說，演員馬東錫特有的動作和幽默增添了觀影樂趣，被稱為“馬東錫類型電影”也不為過。 改編自漫畫《老千》的系列第三部影片《老千3：獨眼傑克》(老千3)雖然上映第一天就獲得了票房冠軍，但累計觀影人次為143.7569萬名，不到200萬名，只能屈居第二位。演員車勝元主演的《加油，李先生》累計觀眾數僅為73.3434萬名。 每年中秋休假期間，觀眾們對《光海，成為王的男人》(2012年)、《觀相》(2013年)、《思悼》(2015年)、《密探》(2016年)等歷史作品的喜愛度很高。2017年《南漢山城》也大賣，去年《安市城》、《明堂》和《水怪》三部投入大量制作費的古裝劇同時展開較量。結果，在長假5天時間裏，僅《安市城》就吸引了350萬名觀眾，累計觀影人次達到544萬名，超過了損益平衡點，也讓競爭作品吃盡了苦頭。 電影評論家尹成恩(音)指出：“韓國電影整體上面臨困境，雖然也有因為中秋假期短的原因，但在素材和類型方面也沒有新鮮的作品。需要深入反思的是，從去年開始反復上演的高預算大片的低迷，其源頭究竟來自哪裏？” 另外，“1000萬觀眾電影”失蹤的今年夏天旺季韓國電影觀影人次，以8月份為準，創下了7年以來的最低值。據韓國電影振興委員會今年8月公布的《韓國電影產業結算報告書》顯示，韓國電影觀影人次從2013年開始到去年連續6年突破2000萬人次，但今年僅達到1800萬人次，時隔7年再次跌至2000萬人次以下。影振委分析說：“在旺季，相似素材和類型的電影反復上映，觀眾的疲勞感增大，今年上半年歷史上首次誕生了4部千萬觀影人次電影，夏季需求減少也就不難理解了。”

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