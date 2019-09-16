孫興慜梅開二度，首次啟動新賽季得分炮. September. 16, 2019 07:34. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 對於球迷來說，再沒有比這更合適的中秋假期禮物了。孫興慜(27歲)憑借精彩的梅開二度進球，宣布開啟自己新賽季的得分炮。 14日(當地時間)，孫興慜在英國倫敦托特納姆熱刺體育場舉行的2019~2020賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第5輪主場比賽中攻入兩球。 孫興慜本賽季的首粒入球是在比賽開始10分鐘後出現的。在雙方0比0戰平的情況下，孫興慜在大禁區內接到隊友後衛托比•阿爾德雷維爾從中場線後方送來的傳球後，巧妙地利用身體停球，之後迅速晃過對方的防守球員，用左腳將球捅進球門右側。在2比0領先的上半場第23分鐘，他成功完成了有感覺的淩空抽射。右後衛塞爾吉•奧裏耶準確的將球傳給了位於小禁區前面的孫興慜，孫興慜的左腳再次爆炸。 除了親自創造的進球外，孫興慜還參與了當天球隊攻入的全部4粒進球。上半場第21分鐘，奧裏耶成功的射門也是孫興慜從中場向右前方的巧妙傳球開始的。奧裏耶的射門擊中對方防守球員後折射入網，賽後該粒進球被記為水晶宮隊的烏龍球。上半場第41分鐘，孫興慜在中場推向前場右側的球經過哈裏•凱恩後，由埃裏克•拉梅拉鏟射破門。孫興慜的獨角戲幫助托特納姆熱刺隊以4比0大勝對手。 孫興慜在4月18日2018~2019歐足聯冠軍聯賽(UCL)對陣曼徹斯特城的8強戰第二回合攻入2球後，截止到當天比賽前一天，在所屬俱樂部和國家隊的比賽中，已經連續12場比賽沒有取得進球。但本賽季僅進行了3場比賽，他就上演了精彩的進球戲碼，顯示出了得分能力。至此，孫興慜距離前水原隊主教練車範根在歐洲賽場上的韓國人最多進球(121球)僅差3球。孫興慜2010年在德甲漢堡隊開啟職業生涯，在德甲聯賽中打入49球，在英超賽場打入69球，目前總進球數為118球。 賽後，孫興慜把所有的功勞都歸於隊友。他說：“從第一個進球開始，阿爾德雷維爾的傳球非常好，所以我能夠進球。第二個進球，奧裏耶的傳中同樣出色。”在上賽季與利物浦的UCL決賽中惜敗的孫興慜表示，“期待冠軍聯賽的比賽。我們已做好了戰鬥的準備。” 如同他的綽號“sensational(孫旋風)”那樣，賽後，當地媒體和外國媒體也高度贊揚了孫興慜本場旋風般的表現。英國廣播公司(BBC)在報道托特納姆熱刺隊獲勝的消息時稱，“孫興慜展現出了閃電般的進攻，得益於他出色的表現，熱刺隊在上半場攻入了所有進球。”英國《天空體育》也把孫興慜選為本場最佳球員，並給出了9分(滿分10分)。在當天的比賽中，只有孫興慜一人得到9分。孫興慜在英超官網以球迷為對象進行的本輪最有價值球員投票中，也以超過80%的壓倒性優勢支持榮登榜首。

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