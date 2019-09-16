文在寅說“離散家屬是南北雙方的錯誤”，韓國做錯了什麽？. September. 16, 2019 07:34. . 文在寅總統在中秋節的13日參加某電視節目時表示：“連（離散家屬）見面的機會都不給，不管南方政府還是北方政府，都做錯了。”這壹發言的出發點是在迎中秋之際對離散家人的痛苦表示同感。但是，文在寅總統將離散家屬團聚活動流產的責任推給南北雙方的做法，並沒有正確判斷事態的本質。 三天後是韓朝首腦舉行第三次首腦會談、簽署解決離散家屬問題的“9·19平壤共同宣言”壹周年。當時，南北就重建金剛山離散家屬常設會面所、實現離散家屬間書信往來和視頻會面等達成了協議，但由於北方連工作會談都拒絕，所以完全沒有進展。在平壤共同宣言中達成協議的東、西海線鐵路連接事業也只舉行了開工儀式，沒有後續工程，處於有名無實的狀態。朝鮮認為2•28河內核會談決裂在國際社會面前丟盡了臉面，因此給韓朝對話上了門栓。連離散家屬相逢都成了政治問題的人質，甚至拒絕對話，朝鮮的這種態度是違反約定的，是連最基本的人道主義都撇在壹邊的行為。 歷代韓國政府不分進步與保守，都在積極推進離散家屬會面。朴正熙執政時期的1971年，大韓紅十字會啟動了尋找離散家屬運動，1985年9月，又促成了在首爾和平壤交換離散家屬故鄉訪問團和藝術演出的活動。金大中、盧武鉉政府時期，離散家屬相逢活動更加活躍。但是，不知是不是擔心通過離散家屬會面活動會凸顯韓國體制的優越性，朝鮮壹直采取消極的態度，這次連工作磋商都拒絕。離散家屬會面不能取得進展的責任，完全在朝鮮政權。 據統計，目前韓方離散家屬幸存者有5萬多人，每年死亡3000人左右。政府不應發表離散家屬會面的挫折是南北雙方責任之類的不恰當政治表述，不要浪費時間，不要看眼色行事，應該堂堂正正地敦促朝鮮，立即答應舉行磋商。

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