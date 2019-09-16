第二個、第三個總統記錄館. September. 16, 2019 07:35. by 高基貞記者 koh@donga.com. 上個月27日，經濟副總理洪楠基在明年預算案發布會上曾8次提到“下行”，10次提到“困難”。他的判斷是，經濟急劇衰退的下行風險正在加大，民生困難加重。因此，明年編制513萬億韓元的超超級預算將不可避免。為此，政府決定發行60萬億韓元的赤字國債。這壹數字接近今年首爾市預算35萬億韓元的兩倍。 企劃財政部是國庫的看門人。外匯危機後的20年間，政府壹直把“健全財政”“均衡財政”掛在嘴上。這次要自行廢除這個原則，差點開不了口。從洪副總理的發言中也能看出這種內心的糾結和為難。要說呢，最近“維持這壹代的財政健全性對下壹代有什麽意義呢”的反對意見占了上風。進入現政府執政以後，就連在進行大規模基礎設施投資時必須經過的預備可行性調查也變得毫無作用。執政勢力的認識也接近於將均衡財政視為教科書式強迫觀念，從這壹點來看，副總理似乎非常了解社會的氛圍。 民間的活力已經下降到了不能再降，財政確實需要發揮積極的作用。問題在於，這筆錢到底應該怎麽花？青瓦臺上周表示，行政安全部下屬的國家記錄院推進的設立文在寅總統個別記錄館，與總統的意願無關。包括購買地皮費用32億韓元在內，個別記錄館共計劃投入172億韓元的稅金。青瓦臺稱文在寅總統在接到相關報告後大怒，似乎在提前劃清界限，但是該事件是由行政安全部與青瓦臺實務秘書團協商後通過國務會議表決的。從中可以看出，是想趁預算豐收之機投總統所好，卻止步於未遂。 財政用得好是藥，用得不好長期而言是毒藥。政府部門在國內生產總值中所占的比重大概不到20%。政府扶持政策對經濟增長的拉動作用只能是有限的。因此，如果停止刺激政策，就會出現經濟再次萎縮的雙重衰退。如果反復出現為防止這種情況的發生而再次增加稅金的惡性循環，財政赤字將長期化。就國民賬戶而言，擴大財政是將民間部門的資源吸收到政府中釋放，因此市場功能會萎縮，從中長期來看，應該通過增加未來壹代的稅金或發行貨幣來彌補政府負債。雖然目前情況不錯，但政府擴大支出的余力必然會減少。越是封閉經濟，財政政策的效果就越大，因此貿易保護主義傾向有可能得到強化。 其中最糟糕的是政治性財政投入。20世紀90年代泡沫破滅後，日本為建設機場投入了1000萬億韓元以上的公共投資。雖然經濟處於供過於求的狀態，但政府仍集中實施沒有結構調整的短期扶持政策，擴大財政規模，在此過程中，出現了出於選票考慮的各方政治勢力和政府之間的相互勾結。日本失去的20年既是對經濟的誤診結果，也是因為政治上的失敗。 據說，最近各部門正在為突然增加的明年預算而處於幸福的苦惱中。還聽說，有人抱著僥幸心理，申請時加了壹個“0”，卻分著了從未見過的巨大預算。越是這樣的時候，就越會出現官僚們自告奮勇地向選舉用事業進貢、面臨國會選舉的政治圈為榨取預算而悶頭哄搶的“豬肉桶”現象。如果國民不睜大眼睛進行監督，就會在國民不經意間產生第二個、第三個總統記錄館。

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