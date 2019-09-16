三星副會長李在镕訪問沙特地鐵施工現場，表示“中東是新的機會之地”. September. 16, 2019 07:34. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星電子副會長李在镕15日(當地時間)在沙特阿拉伯首都利雅得訪問了三星物產正在建設的地鐵施工現場。有分析稱，李副會長此舉旨在激勵那些在節日裏無法休息，在工地上工作的員工，並尋求在中東發展未來商機。 李副會長在中秋連休的第三天即14日出國，到達當地的第二天上午前往利雅得市中心的地鐵施工現場。這是李副會長首次訪問三星相關公司的海外建設現場。 李副會長在現場表示：“真的非常感謝沒能和家人一起度過中秋連休，默默堅守在現場的各位，為你們感到自豪。中東在追求脫離石油項目的同時，正在成為21世紀新的機會之地。大家流下的汗水，將如今這個新的機會變成明日寶貴的成果。” 李副會長訪問的利雅得地鐵項目是沙特首個在市中心建設6條地鐵線路，總長168公裏的廣域大眾交通項目。三星物產與西班牙FCC、法國阿爾斯通等組成國際財團，負責3條路線的施工，計劃於2020年竣工。 今年春節期間，李副會長還考察了中國半導體產業等，利用節假日走訪了海外主要事業所。有分析認為，這個中秋節之所以選擇沙特作為訪問地，是因為認為可以將當地的地鐵工程項目作為踏板，探索各種未來產業機會。此前，李副會長曾邀請6月訪韓的沙特王儲穆罕默德•本•薩勒曼作為主要人員，討論了未來增長產業領域的合作方案。有分析認為，此次中東之行，李副會長很有可能會見沙特政界、財界高層人士，討論相關問題。

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