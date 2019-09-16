在朝美對話的氛圍中，文在寅總統決定訪美. September. 16, 2019 07:34. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅總統為參加在美國紐約舉行的聯合國大會，將於22日出國。文在寅原先考慮不參加聯合國大會，之所以突然決定前往紐約，是因為他認為圍繞朝鮮無核化談判的積極動向已經開始。文在寅將從22日起對美國進行為期五天三夜的訪問，與美國總統特朗普舉行首腦會談，並在聯合國大會發表主旨演講。以聯合國大會為契機舉行韓日首腦會談的可能性也在謹慎討論之中。 青瓦臺相關人士15日表示：“起初雖然考慮過今年由國務總理李洛淵或外交部長康京和參加聯合國大會的方案，但文在寅總統決定親自參加”，“已經就韓美首腦會談與白宮達成協議，具體的日程還在協調中。”上次韓美首腦會談6月底在首爾舉行，這是時隔3個月再次舉行。 在6月板門店韓朝美首腦會晤後，韓核談判也壹直原地踏步，韓日關系也面臨最惡劣的情況，因此文在寅壹直考慮不參加聯合國大會。但是，朝鮮外務省第壹副相崔善姬9日表示“朝鮮有意與美國面對面討論”，特朗普解除了對朝強硬派、前白宮國家安全事務助理博爾頓的職務，圍繞朝核問題談判的氛圍和環境發生劇變後，文在寅迅速作出了出席聯合國大會的決定。執政圈相關人士表示：“通過與特朗普總統的會晤，將再次以‘自上而下’的方式重啟朝核談判。” 預計，文在寅總統在就任後第九次舉行的韓美首腦會談上，將討論朝核和韓美間熱點問題——駐韓美軍防衛費分攤額，以及廢除《韓日軍事情報保護協定》等問題。

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