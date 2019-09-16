沙特原油設施遭受“無人機恐怖襲擊”，世界5%的產油量出現問題. September. 16, 2019 07:34. by 李世亨 turtle@donga.com. 沙特阿拉伯的核心石油生產設施和油田受到了也門胡塞反政府武裝的無人機攻擊，遭受了巨大損失。 據沙特官方的SPA通訊社和《金融時報》等媒體14日（當地時間）報道，胡塞武裝當天早上4時左右出動10架無人機，對沙特東部的布蓋格脫硫煉油設施和胡賴斯油田進行了攻擊。兩處設施都發生了巨大爆炸，並被火焰包圍。 布蓋格設施是沙特國家石油公司運營的世界最大的石油成套設備，胡賴斯油田也是沙特的核心油田。沙特能源部長阿蔔杜勒-阿齊茲·本·薩勒曼說：“我們將暫停這兩處設施的運轉。這次恐怖襲擊使占沙特原油總產量的50%左右的、日均原油產量570萬桶出了問題。” 沙特是世界上第壹大石油出口國，其石油產量占國際石油市場供應的10%左右。預計此次事態將影響到占全球石油供應量5%的石油生產。預計國際油價也將大幅攀升，極有可能對沙特國家石油公司在今年年底之後推動的首次公開募股（IPO）及上市工作也產生負面影響。 特別是鑒於胡塞武裝壹直得到沙特和美國的主要敵人伊朗的支持，今後中東局勢也將趨於緊張。美國國務卿蓬佩奧在推特上稱“伊朗對世界能源市場進行了史無前例的攻擊”，聲稱伊朗介入了此事。

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