全面部署強硬右派的倒退性安倍內閣改組. September. 12, 2019 07:36. . 日本首相安倍晉三昨天進行了大規模的內閣改組。在19名內閣成員中，更換了17人，由清壹色的最親近親信和極右強硬派組成了新的陣容。就歷史、領土問題發表妄言和強詞奪理主張的右翼傾向親信被大舉提拔，主導對韓國經濟報復措施的強硬派得到了重用。韓日關系陷入進壹步冰凍的可能性加大。 掌管教育的文部科學相由日本右傾化先鋒萩生田光壹擔任。他每年都會代替安倍向靖國神社轉達貢品，作出過“河野談話已經結束”等有問題的發言。過去壹直以現任閣僚身份參拜靖國神社，否定村山談話的高市早苗再次被任命為總務相。被認為是“後安倍”的新任環境相小泉進次郎在終戰紀念日8月15日參拜了靖國神社，預告了加入右翼政客隊伍。 新任文部科學相萩生田光壹、新任參議院幹事長世耕弘成等策劃對韓出口限制的“三人幫”都占據了要職，這也可以理解為某種信息。因“失禮外交”引發爭議的外相河野太郎被任命為防衛相。分析認為，重用他們是為了強調對韓國的出口限制是成功的。競爭性地站在“敲打韓國”前列的他們，今後在與韓國的矛盾局面中，仍將扮演安倍的“喇叭手”角色。相反，在韓日矛盾中反復主張安保合作重要性的防衛相巖屋毅被解除職務。 隨著徹底的親政體制的構築，在當代實現改憲的安倍首相的暴走，預計將走向更加危險的極端。他們以歷史修正主義的眼光否定了河野談話、村山談話等歷屆政權都承認的侵略和反省的歷史，希望在2021年首相任期結束之前完成修憲，接近“可以戰爭的日本”。想要壹再倒退的安倍政權這種不合時宜的行為令人嘆息。

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