與柳賢振在一起的7年，道奇隊連續7年“號令西部”. September. 12, 2019 07:35. by 李憲宰 uni@donga.com. “韓國怪物”柳賢振(32歲•照片)所屬的洛杉磯道奇隊連續7年登上了國家聯盟西部賽區的(常規賽)冠軍寶座。兩大聯盟共計30支球隊，他們也是最早確定進入季後賽的球隊。 11日，道奇隊在美國馬裏蘭州巴爾的摩金鶯公園球場舉行的與巴爾的摩隊的比賽中，憑借首發沃克•比勒的7局無失分投球和庫裏•席格的連發本壘打，以7比3取得了比賽勝利。本場過後取得94勝52負(勝率0.644)戰績的道奇隊以18.5場的優勢領先排名第二的亞利桑那隊(75勝70負)，早早地就確定了賽區冠軍。道奇隊自4月18日登上賽區頭名位置後，一次也沒有讓出過位置。連續7年以上的賽區冠軍是繼亞特蘭大(14年連續•1991~2005年)、紐約洋基(9年連續•1998~2006年)之後，在美國職業棒球大聯盟歷史上第3長的記錄。 去年，道奇隊直到常規賽季最後一場比賽也未能確定賽區冠軍歸屬。在常規賽季162場比賽中與科羅拉多隊平分秋色的道奇隊在10月2日舉行的第163場比賽中，在延長賽戰勝科羅拉多隊，在最後一刻艱難地拿下了賽區冠軍。不過，今年球隊只用了146場比賽就鎖定了賽區冠軍。這是引入外卡決定戰後最早產生的賽區冠軍。這也是道奇隊隊史第18次奪得賽區冠軍。 巧合的是，道奇隊開始連續登鼎賽區冠軍的2013年也是柳賢振加入球隊的第一年。在KBO聯賽韓華隊時期一直與冠軍無緣的柳賢振，在穿上道奇隊的藍色隊服後，每年都在享受著成為賽區冠軍的喜悅。當天比賽結束後，柳賢振也在客場更衣室舉行的冠軍派對上與隊友們一起進行了香檳和啤酒慶祝。2016年擔任道奇隊主教練的大衛•羅伯茨也是美國職業棒球大聯盟歷史上首位就任後連續4個賽季都獲得賽區冠軍的主教練。 但是道奇隊的秋天賽季才剛剛開始。道奇隊是美國職業棒球大聯盟最受歡迎的球隊，他們的目標是獲得世界大賽(WS)的冠軍。當天，羅伯茨主教練和球員們也穿著印有“OCTOBER REIGN(支配10月)”的冠軍紀念T恤慶祝。 道奇隊到去年為止連續2年都進入世界大賽，但是在最後關頭輸給了對手。2017年，球隊經過7場血拼，最終總比分3比4輸給了休斯敦太空人隊，去年他們則以總比分1比4完敗於波士頓紅襪隊。 道奇隊自1988年以後時隔31年再次挑戰世界大賽冠軍戒指，因此柳賢振迫切需要復活。作為上半賽季美國職業棒球大聯盟最佳投手表現活躍的柳賢振在最近4場比賽中連續表現不佳，之後跳過了一次輪換陣容。11日，他進行了候補投手訓練，檢查了狀態。柳賢振在去年與波士頓紅襪隊的世界大賽第2場比賽中，作為韓國投手首次首發出場，在4又3分之2局中失掉4分，成為失敗投手。

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