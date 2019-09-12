與特朗普在安全政策上屢屢發生沖突，“對朝強硬派”博爾頓最終退場. September. 12, 2019 07:35. by 常駐華盛頓記者 李正恩、文炳基記者 lightee@donga.com,weappon@donga.com. 美國總統特朗普10日（當地時間）通過推特正式撤換了白宮國家安全事務助理約翰·博爾頓。隨著對朝鮮超強硬派、新保守主義者的核心人物博爾頓在與特朗普總統發生壹連串沖突後被解職，人們開始關註這壹變動對今後朝核談判等美國外交安保政策所帶來的影響。 ○被打上“戰爭販子”烙印的博爾頓“下課” 特朗普當天在推特上說：“昨晚我告訴博爾頓助理，白宮不再需要他。我很不同意他的（政策）提議，政府的其他人也壹樣。”言辭中強烈表現出不滿。他隨後表示：“我要求他辭職，今天早上收到了（他的辭職書），下周將提名新的國家安全事務助理。” 博爾頓也通過自己的推特確認了辭職的事實，但他反駁說：“我昨晚向總統表明了辭職意向，他說‘明天再說'。” 《華盛頓郵報》和《紐約時報》報道說，白宮核心參謀們也不了解情況。 與突然宣布的方式和時間無關，博爾頓被撤換的傳聞早已在白宮內外傳開。他在朝鮮和伊朗、委內瑞拉、俄羅斯、阿富汗等主要外交安保政策上堅持強硬論，樁樁件件都與特朗普總統意見不合。特朗普總統對他的好戰性表示不滿，稱“如果把情況交給博爾頓，我們現在可能正在打四場戰爭”，私下裏把他描述成“戰爭販子（warmonger）”，嘲笑他。決定性的契機是最近圍繞阿富汗和平協定出現的不和諧音。據說，特朗普希望與塔利班領導層進行談判，甚至推進在別墅“戴維營”舉行秘密會晤，在媒體披露博爾頓對此表示反對後，感到非常憤怒。特朗普8日宣布中止與塔利班的談判，但隨後相當於以撤換博爾頓進行問責。 據悉，博爾頓和美國國務卿邁克·蓬佩奧的關系也漸行漸遠。蓬佩奧當天在白宮結束有關反恐政策的新聞發布會後回答記者提問時說，“（聽到撤換博爾頓的消息）完全不感到驚訝”，“總統有權利與他信任和有價值的人共事”。 ○朝美談判能否發揮靈活性 有分析認為，隨著博爾頓被撤換，美國有可能在今後的美朝談判中發揮靈活性。峨山政策研究院安保統壹中心負責人申範哲（音）表示：“最可能強烈反對接受朝鮮式‘新算法’的人已經從白宮消失”，“勝負點有可能是（朝鮮事實上已經設定為談判最後期限的）12月底。” 韓國政府內部也有評價稱，此舉將對朝美工作磋商產生積極影響。朝鮮外務省第壹副相崔善姬9日發表談話，提議重啟朝美對話，隨著主張“利比亞模式”旗號、要求先棄核的博爾頓被替換，朝美重啟工作磋商的可能性增大。青瓦臺當天沒有表明正式立場，稱“這不是韓國政府說話的問題”。但是在面臨9月底聯合國大會、朝鮮國務委員會長金正恩可能訪華的10月中朝建交紀念日、11月東南亞國家聯盟（東盟）峰會等重大外交日程的情況下，青瓦臺內部有人期待，朝鮮感到極其不爽的博爾頓被撤換，可能有助於朝美對話。也有人觀測說，這將成為比前任國家安全事務助理赫伯特·麥克馬斯特時期較為松懈的韓美國家安全保障會議之間加強溝通的契機。 民主和平統壹咨詢會首席副議長丁世鉉當天在廣播節目中表示：“這是對朝鮮的好信息”，“美國主張的‘大交易’是先棄核、後補償的順序，我認為（撤換博爾頓的）包含著不會以這種方式進行的信息。”

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