未來資產集團花費近7萬億韓元的價格收購15家美國最高級酒店. September. 12, 2019 07:35. by 金紫炫記者 紐約=朴龍 常駐記者 zion37@donga.com,parky@donga.com. 未來資產基金管理公司一次性收購了美國國內15家最高級酒店。據悉，僅投資費用就超過58億美元(約6.9142萬億韓元)。這是韓國金融公司在海外簽訂的最大規模的重置投資(Replacement Investment)收購合同。 未來資產基金管理公司11日表示，與中國安邦保險公司簽訂了收購位於美國主要據點地區的15家五星級酒店的合同。雖然收購金額沒有公開，但據說在58億美元以上。 15家酒店是安邦保險在2016年從世界最大私募基金黑石手中收購的資產。攻擊性地收購海外高檔酒店的安邦保險，在經營層因涉嫌非法集資和欺詐等嫌疑被捕，經營權轉移到中國保險當局等經營困難局面加劇後，將擁有的酒店出售。未來資產基金管理公司在今年年初開始的收購戰中，力壓黑石集團、布魯克菲爾德等全球投資者，被選為優先協商者，並一直在進行協商。 此次收購的酒店分布在紐約、洛杉磯、芝加哥等9大主要城市。其中包括可以俯瞰紐約曼哈頓中央公園的JW萬豪酒店、舊金山附近的麗思卡爾頓半月灣度假村、芝加哥和邁阿密洲際酒店等。15家酒店共設有6912間客房，宴會廳面積達6.6萬余平方米以上。 接近7萬億韓元的收購資金將通過未來資產集團自有資金投資和貸款等方式籌集。據悉，未來資產大宇等未來資產集團子公司將投入2.4萬億韓元。除自有資金投資和當地貸款籌集的金額外，其余1萬億韓元將以股權形式從機構投資者手中籌集。 此次收購是根據未來資產集團從21世紀初期開始引領的重置投資戰略進行的。2004年推出國內首個房地產基金的未來資產基金管理公司，此後以2006年位於中國上海浦東核心地區的未來資產塔開始，陸續收購了澳大利亞的“四季悉尼”、夏威夷的“凱悅麗晶威基基酒店”等，一直以來都在收購世界各地的著名酒店和房產。 據悉，未來資產大宇香港總裁兼全球投資戰略顧問朴炫柱(音)最近也向員工們強調表示，“應全面投資能創造持續收益的優良資產。與其一味追求高收益的投資，全球分散投資比任何時候都更重要，即使需要做出不便而艱難的決策。” 內部評價認為，此次收購酒店是為了實現休閑度假勝地和城市中心內的酒店比例一致，並由多個品牌組成，從而達到分散投資的效果。由於稀缺性，公司希望今後能產生出售差價。令人鼓舞的是，美國旅遊業在過去10年中一直保持著穩步增長的勢頭，其中酒店業年均增長率達到6%。

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