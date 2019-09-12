“妳們不是孤單的”. September. 12, 2019 07:36. by 禹慶姙 woohaha@donga.com. 奇跡發生了。9日下午6點（當地時間），美國海岸警衛隊推特上發出了“成功救出了最後壹名金光（Golden Ray）號船員”的消息。現代商船集團的整車運輸船“金光”號在距離美國佐治亞州布倫茲威克港12.6公裏的海面上發生傾覆事故，當時已經過了41個小時。船上24名船員中有20人當場獲救，但隨著船舶發生火災，救援被迫中斷。超過30度的高溫加上火災，船舶內部溫度高達50度。剩下4名韓國船員生死未蔔。 ▷“金光”號全長199.9米，全寬35.4米，看上去像是壹座傾倒的山丘。撲滅大火後，海岸警衛隊員爬上那座山丘，開始尋找幸存者。9日白天，他們通過敲擊船身的聲音來把握船員們的位置。他們沒有急於救援，而且細致地推進。海岸警備隊員首先鉆出7.6厘米的洞，向裏面提供面包和水，通過內視鏡攝像機掌握了準確的位置。先用鉆頭用船上打孔，以便往下面遞送梯子。因為切割雖然速度快，但說不定會冒出火花。最後獲救的船員A某在接受《東亞日報》采訪時表示：“我們被困在裏面靜靜地熬了壹夜，但救援隊切斷（鋼管等），開辟通道，為尋找我們，也熬了壹夜。” ▷看到此次“金光”號救援過程，不禁想起了“哈德遜河奇跡”。2009年1月，壹架全美航空公司班機在起飛5分鐘後因發動機故障，緊急著陸在紐約哈德遜河上。這起事故中，乘客全部幸存，後來被打造成電影《薩利機長：哈德遜河奇跡》。電影中機長機敏的判斷和獻身的救助努力等英雄行為感動了觀眾，後來出版的事故調查報告得出了“因為徹底的災難應對，最大限度地減少了人員傷亡”的結論。該報告以秒為單位，記錄了事故發生後向各機關傳達緊急警報，救助船移動，救護車集結等有條不紊的行動。 ▷指揮“金光”號救援工作的勞埃德·赫普林（音譯）中尉說：“當他們發出‘嗒嗒’的生存信號時，整夜在外面敲打船體，就是我們表示絕不會離開（生存者）身邊的應答信息”，“我們必須告訴他們，妳們不是孤單的”。得益於此，反復敲擊船體重復“我們不會死”的幸存者們才不會放棄希望。多虧了那些甘之若飴、默默無聞、不遺余力地保護他人生命的人，社會的安全閥才會更加堅固。我們不是孤單的。

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