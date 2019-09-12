朝鮮試射超大型火箭炮事實上有失敗，似乎要追加挑釁. September. 12, 2019 07:35. by 孫孝周記者、韓基宰記者 hjson@donga.com、record@donga.com. 朝鮮11日通過朝鮮中央通訊社等媒體表示，前壹天試射了“超大型火箭炮”（KN-25）。朝鮮主張，“精確度和精確制導功能得到了最終檢驗”，實際上卻暴露出其中壹枚發射失敗。據此，有分析認為，朝鮮可能會進行追加發射的挑釁。 朝中社稱，國務委員會委員長金正恩10日指導了超大型火箭炮試驗，並自我評價稱“試驗射擊完全符合射擊目的”。但是，朝鮮當天公開的照片上，處處可以捕捉到試射過程中有過失敗的跡象。從發射後拍攝的移動式發射架照片來看，4個發射管中有3個前部的蓋子不見了，因此有分析認為朝鮮前壹天有可能發射了3枚發射體。前壹天韓軍聯合參謀本部曾表示，朝鮮發射了2枚導彈。據悉，韓國軍方分析認為，朝鮮在連續發射3枚導彈的過程中，可能有壹枚沒有發射成功。也就是說，朝鮮的發射體沒有到達韓國軍方探測資產能夠捕捉到的500米以上上空，事實上可能已經啞火。 另外兩枚導彈中，壹枚飛行了330多公裏，雖然到達了目標地點鹹鏡北道舞水端裏前海的蛋島附近，但另壹枚在飛行200多公裏後墜入內陸。 朝鮮開發火箭炮的目的，是在戰爭爆發初期將韓國的核心防護設施夷為平地，其核心是連續發射技術。也就是說，此次試射暴露出其核心技術存在問題。金正恩表示，“今後只需要進行火箭炮威力上最明顯的連續發射試驗即可”，也暗示了連續發射技術存在問題。 從金正恩的表情中，也能看出試射過程中出現了失敗。當天，朝鮮公開了金正恩參觀試射後在發射架旁微笑的照片，但在拿著望遠鏡坐在桌子上觀看發射場面的照片中，金正恩的表情非常僵硬。這與上個月24日試射成功時，金正恩望著飛向天空的發射體大笑的情景截然不同。勞動黨宣傳鼓動部第壹副部長金與正繼上個月24日之後，又參加了本月10日的試射，顯示出日益提高的政治地位。 專家們認為，朝鮮強行進行試驗發射，結果出現了部分失敗。9日，朝鮮外務省第壹副相崔善姬的談話透露了朝鮮與美國重新舉行工作磋商的可能性，朝鮮為了在談判前占據優勢，在事先沒有進行精密檢查的情況下，急於展示技術力量。韓國國防安全論壇高級分析官申宗佑（音譯）表示：“超大型火箭炮在上個月只進行了壹次試射，很難認為已經確保了飛行穩定性”，“這是想要展示國防技術而遇到的問題。”韓國軍方認為，朝鮮可能會在近期內進行追加試射以挽回失敗，因此正在密切關註朝鮮的動向。

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