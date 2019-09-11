須達拏太子的眼淚. September. 11, 2019 07:38. by 文學評論家·全北大學教授 . 有壹位太子，以慷慨解囊聞名。某個婆羅門（僧侶階層）惡意利用他，讓他舍出兒子和女兒當奴仆。太子拒絕不了，把心愛的兒子和女兒施舍了出去。婆羅門把哭得淚流滿面的孩子們拉走了。望著這壹幕，太子眼中流下了悲痛的淚水。世宗大王創作的《月印千江之曲》中是這樣歌唱的。“交給婆羅門時，兩個孩子十分傷心，哭聲令土地震動 / 婆羅門打孩子，太子十分傷心，他眼淚垂落，土地為之震動。” 但是，《月印千江之曲》壓縮了原典，省去了細節部分。在原典中，太子交出孩子的痛苦場面更為具體。那部分是這樣的。婆羅門想帶著孩子離開，但孩子不願意跟著走，婆羅門要求太子把孩子們的手綁起來，以免孩子們逃跑。太子按照指示捆綁了孩子們的手。盡管如此，孩子們還是沒有乖乖地跟著走，婆羅門壹邊打孩子，壹邊拉走。看著這壹幕，太子壹哭，地也哭了，鳥獸也顫抖著身子哭了。 因為將自己的東西施舍出去已經成了強迫，所以就那樣把孩子交了出去，故事到底想說什麽？就像讓大地、鳥獸都哭泣的太子悲痛的哭泣壹樣，故事是為了展示，把珍貴的東西拱手讓人是多麽困難，而采用的壹種誇張手法。也許這就是法國哲學家雅克·德裏達所說的“絕對性款待、無條件贈送”的典範？ 太子的名字是須達拏。講述他故事的經典是《太子須大拏經》。據說釋迦牟尼前世就是該太子。世宗將釋迦牟尼給弟子們講的，像月亮壹樣照亮天地的布施的故事，經由自己的手轉換成了剛出生的韓文。即使是在壓制和排斥佛教的時代。

한국어