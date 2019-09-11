10輛氫燃料出租車將在首爾的街道上奔跑. September. 11, 2019 07:37. by 宋忠炫 balgun@donga.com. 監管沙盒(Regulatory Sandbox)一號工程--市中心氫燃料電動車充電站已在國會設立。 產業通商資源部10日表示，國會議長文喜相、國務總理李洛淵、產業部長官成允模等出席了首爾汝矣島國會議員會館前的氫氣充電(加氫)站竣工儀式。充電站容量為每小時25公斤，每天可供約70輛氫燃料車使用。 當天竣工的國會氫氣充電站是監管沙盒1號工程。監管沙盒(也稱規制沙盒)是政府對新產品或新服務免除•延緩規制的制度。現代汽車向政府提出了放寬市中心氫燃料電動汽車充電站規制的申請，政府於2月在規制特例審議委員會上批準了該申請。 產業部相關人士表示：“在代表首爾市中心、國民的立法機關國會設立氫氣充電站，就像巴黎埃菲爾鐵塔和日本東京塔附近的氫氣充電站一樣，具有象征性意義。” 目前全國共有29個氫氣充電站，其中包括國會充電站。產業部在1月份的《氫氣經濟活性化發展藍圖》中表示，2022年將擴大到310個，2040年將擴大到1200個。 政府決定在本月內出臺以加快建立氫氣充電站為內容的“氫氣充電站構築方案”。 產業部當天表示，決定啟動首爾市氫燃料出租車示範事業。即，在出租車企業三環運輸和城市出租車各運行5輛，共運行10輛氫燃料出租車。政府計劃到2022年底將氫燃料出租車增加到20輛。產業部預測稱，通過示範事業，4年內最多將有80萬名首爾市民體驗氫燃料出租車。

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