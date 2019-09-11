普林斯頓在美國大學評價中連續9年排名第一. September. 11, 2019 07:36. by 田彩恩記者 chan2@donga.com. 在美國時事雜誌《美國新聞與世界報道》進行的美國大學評價中，東部常青藤盟名校普林斯頓大學(Princeton University)連續9年位居榜首。 該媒體9日(當地時間)以美國國內1400多所綜合大學、專科大學為對象，對畢業生的培養趨勢等進行了評價，結果顯示，普林斯頓大學高居榜首，哈佛大學排在其之後位居第二，哥倫比亞大學•麻省理工學院(MIT)•耶魯大學並列排在第3位。之後，斯坦福大學•芝加哥大學•賓夕法尼亞大學並列排在第6位，西北大學排名第9位，杜克大學•約翰斯霍普金斯大學並列排在第10位。 另外，加州理工學院•達特茅斯大學(並列第12位)、布朗大學(第14位)、聖母大學•範德堡大學(並列第15位)、康奈爾大學•萊斯大學(並列第17位)、聖路易斯華盛頓大學(第19位)、加州大學洛杉磯分校(UCLA•第20位)等進入前二十名。 該媒體除了綜合排名外，還公開了人文大學、公立大學、黑人大學等排名。在最優秀的人文學院中，威廉斯學院連續17年蟬聯榜首，艾姆赫斯特學院排名第二，斯沃斯穆爾學院和維斯理學院並列排名第三。在公立大學排行榜上，加州大學洛杉磯分校(UCLA)排名第一，加州大學伯克利分校(UC伯克利)排名第二，安娜堡密歇根大學排名第三。最優秀工科大學部門依次是MIT(第1位)、斯坦福大學(第2位)、UC伯克利(第3位)。 在統稱1964年以前黑人聚集的地區設立的黑人大學的HBCU排名中，斯佩爾曼大學位居第1位，霍華德大學(第2位)、路易斯安娜塞維爾大學(第3位)緊隨其後。 另外，媒體今年首次公布了評價低收入層學生註冊率的“階層移動性(social mobility)”排名。加州大學河濱分校(UC河濱)、加州大學聖克魯茲分校(UC聖克魯茲)、加州大學歐文(UC歐文)等UC系大學分列前三名。《美國新聞與世界報道》主編基姆•卡斯特羅介紹說，“我們(約)30年來一直在努力收集和分析各所大學的數據。我們認為最好的教育機構是在財政上和教育上慷慨援助學生的學校。”

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