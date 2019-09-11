朝鮮在向美國提議舉行工作磋商7小時後武力示威. September. 11, 2019 07:37. by 黃仁瓚記者、常駐華盛頓記者 李正恩、孫孝周記者 hic@donga.com,lightee@donga.com. 朝鮮在向美國提議“9月下旬舉行工作磋商”7小時21分後，於10日上午突然發射了兩枚短程發射體。前壹天晚上，朝鮮外務省第壹副相崔善姬發表談話，向美國施壓稱“這壹次要帶著（朝鮮）能夠接受的（新）計算方法前來參加磋商”，第二天甚至又進行了武力示威。圍繞朝美工作磋商能否如期舉行，預計雙方將出現激烈的爭鬥。 韓國軍聯合參謀本部表示，10日上午6點53分和7點12分，朝鮮在平安南道價川壹帶發射了2枚短程導彈。朝鮮時隔17天再次進行發射體挑釁，這也是今年以來的第10次。據悉，此次發射體橫穿朝鮮內陸，彈著點落在約330公裏遠的蛋島。 此前朝鮮進行挑釁時，聯合參謀本部都會公開發射體的頂點高度和最大速度等具體參數，當天沒有公開除射程以外的信息。有分析說，這是因為韓國決定廢除《韓日軍事情報保護協定》後，沒有與日本方面共享相關信息所致，但韓國軍方否認稱：“這是因為擔心泄漏涉及朝鮮的情報。”青瓦臺當天上午8時10分在國家安保室長鄭義溶的主持下召開了國家安全保障會議常任委員會緊急會議，並在會後表示，對朝鮮發射活動表示強烈的憂慮。 在此之前，針對朝鮮表示願意重啟工作磋商，美國暫時表現出了肯定的立場。美國總統特朗普9日（當地時間）表示：“就朝鮮問題，我看到了剛剛發表的聲明。會很有意思。”“見面總是好的。”大致同壹時間，特朗普政府的高層官員慎重地表示：“沒有現在可以宣布的將與朝鮮進行的任何會晤。”

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