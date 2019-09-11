“超豪華戰艦”曼城，造價全球排名第一. September. 11, 2019 07:37. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 據悉，英格蘭足球超級聯賽(EPL)豪門俱樂部曼徹斯特城隊(以下曼城隊)是為組建球隊陣容支出最多的球隊。 國際足聯(FIFA)下屬的國際體育研究中心(CIES)10日在其官方網站上公布的數據顯示，曼城俱樂部耗資10.14億歐元(約1.3351萬億韓元)的轉會費組成了目前的球隊陣容。這相當於同為EPL球隊諾維奇隊使用的轉會費(3200萬歐元)的32倍左右。 據CIES透露，曼城是唯一一支造價10億歐以上的球隊。曼城俱樂部主席、石油大亨曼蘇爾•本•紮耶德•阿勒納哈揚(49歲•阿聯酋)從2008年開始向球隊投入了2萬億韓元以上的資金，組成了由前鋒塞爾吉奧•阿奎羅、中場大衛•席爾瓦等構成的超豪華陣容。上賽季獲得英超冠軍(衛冕)的曼城隊在本賽季開幕之前，以7000萬歐元(約921億韓元)的轉會費引進了馬德裏競技隊的中場球員羅德裏戈•埃爾南德斯，再次展示了“大鱷”的面貌。 據調查，僅次於曼城隊，身價排名第二的球隊是法甲第一巴黎聖日耳曼隊(PSG)。2017年，為了引進巴西球星內馬爾，PSG還花費了足壇歷史最高轉會費—2.22億歐元(約2923億韓元)，而打造如今的陣容總共花費了9.13億歐元(約1.2023萬億韓元)。排名第三的是西甲的“豪門”皇馬德裏裏(9.02億歐元)。 過去朴智星(退役)效力的EPL曼聯隊排名第4位(7.51億歐元)，“得分機器”克裏斯蒂亞諾•羅納爾多所屬的尤文圖斯隊排名第5位(7.19億歐元)。據調查，韓國王牌球員孫興慜(27歲)所屬的EPL托特納姆熱刺隊的身價排名為第12位(4.65億歐元)。

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