安倍改組內閣把強硬派“挪東就西”，看不出改善韓日關系的意誌. September. 10, 2019 07:45. . 據稱，日本首相安倍晉三在預定於明天進行的內閣改組中，正在考慮主導強硬應對韓國的外相河野太郎或經濟產業相世耕弘成作為新防衛相的候選人。據媒體報道，新外相很有可能是支持代表性右翼團體“日本會議”的國會議員組織所屬的經濟再生相茂木敏充。 按照日本媒體的評價，此次內閣改組將進壹步加強現有的強硬路線。現任防衛相巖屋毅被認為對韓國表現出了較為柔和的態度。相反，外相河野太郎最近在召見韓國駐日大使時打斷後者說話聲稱“無禮之舉”等，引起了諸多外交失禮爭議，而經產相世耕弘成則強行推行了無理的出口報復，上升為安倍政權的最高實權人物。如果從這些強硬派中產生防衛相，那麽針對韓國為回應日本的出口報復而決定終止《韓日軍事情報保護協定》的，也很有可能會提高聲音。 把在使韓日矛盾走向惡化過程中起發動機作用的強硬派挪東就西的內閣改組，令人懷疑安倍政府是否真的有改善韓日關系的意誌。也許正因為如此，才會出現“如果安倍政權不被更叠，難以期待韓日關系改善”的悲觀論調吧？在日益激化的美中戰略競爭下，朝鮮核問題的解決也變得遙遙無期的東北亞局勢中，韓日矛盾只是讓兩國都成為失敗者的愚蠢遊戲。韓日兩國政府應以本月的聯合國大會和下新月的明仁天皇即位儀式為契機，尋找解決矛盾的外交解決方案。因此，必須在11月《韓日軍事情報保護協定》結束之前找到轉折點。

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