遇見連想象都被禁止的藝術家馬光洙的真心. September. 10, 2019 07:47. by 金民 kimmin@donga.com. “馬教授生前最痛苦的一點就是，他只是因為想象到了沒有發生的事件就受到了懲罰。哪怕是現在，我也希望他的藝術世界能夠得到應有的評價(正確評價)。” 5日，負責前延世大學國語國文系教授馬光洙(1951~2017年)的遺物整理•捐贈的《book review》主編朴惠珍(音)這樣說道。那天是馬教授去世兩周年的日子。同一天，在首爾西大門區延世大學博物館，展覽《馬光洙畫和書寫》開幕。故人留下的100多幅畫中，有30多幅展出。 此前，遺屬於7月26日向博物館捐贈了故人的1萬多冊書籍和遺物、畫作。其中包括故人用過的書桌、眼鏡、親筆稿子以及最後燒掉的香煙和煙灰碟。 朴主編解釋說：“因為生前馬教授非常熱愛站在講臺上講課，所以認為回到學校宣傳作品世界是緬懷他精神的途徑。學術情報院設立的‘馬光洙個人書庫’普通人也可以閱覽。” 馬教授生前經常說，在藝術方面，文字和繪畫沒有太大區別。因為本人在藝術上學習了象征意義，所以無論是詩還是隨筆，無論是小說還是繪畫，表現的出發點都是一樣的。展出的畫作中，多數為以插圖形式登載在書中的作品。 1994年，他在首次個人展《圖錄》中吐露：“我夢想著自由奔放和性感的形象，這種美術家氣質在文學作品中也有所體現，這使得唯美的描寫成為可能。”1989年，故人首次在報紙連載專欄上畫插圖，以1992年底發生的‘快樂的莎拉’事件為契機，故人開始正式繪制油畫。 “在拘留所待了兩個月後，連課都停了，突然間就擁有了很多時間。在審判席上也要用心，對表現的自由被無端蹂躪的怨氣也在消磨，每天都在消磨，所以連文章都不敢寫。後來，他接到茶道畫廊代表的邀請，鼓起勇氣拿起畫筆。” 去世一年前，他因“活字恐懼癥”而無法閱讀文章，最後只能依靠童話書。故人喜歡光著身子玩耍也不知羞恥的童心世界，他的畫像童話書。但在《難書，無法寫的書》和《倒看的世界很美》等畫作中，寸鐵殺人(一語擊中要害)的哲學信息尤為顯眼。 “在韓國，越是獲得著名文學獎的詩和小說，越難讀懂。這是因為想裝作有學問的‘玄學興趣’。但困難的文章不是深奧的文章，而是‘沒法寫的文章’。” (少年光洙的想法) 此次展覽還將首次公開他的親筆手稿。故人的遺屬和熟人表示：“只是希望通過故人留下的文字和畫，研究尹東柱和象征詩學的學者兼藝術家馬教授的世界能夠得到正確的評價。”展覽將持續到12月31日。

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