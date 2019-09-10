10日世界杯亞洲區預選賽戰火重燃，孫興慜的執念. September. 10, 2019 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國國家足球隊的隊服上衣左側胸部貼著“老虎標誌”。大韓足球協會對此解釋說：“從很久以前開始韓國足球在亞洲足壇上就憑借著其勇猛和頑強的鬥誌，被稱為‘亞洲老虎(太極虎)’。這是象征韓國足球強韌的標誌。” 韓國國家隊主力孫興慜(27歲•托特納姆熱刺隊)在進球後經常親吻老虎標誌，表露出愛意。這樣的他強調表示，站在2022年卡塔爾世界杯決賽圈起點的國家隊必須成為老虎。 韓國隊將於10日晚11時(韓國時間)在土庫曼斯坦阿什哈巴德與土庫曼斯坦隊進行卡塔爾世界杯亞洲區第二輪預選賽H組首場比賽(以韓國隊為準)。國際足聯(FIFA)排名第37位的韓國隊在客觀戰鬥力上領先於排名第132位的土庫曼斯坦隊。但是，韓國隊在5日與格魯吉亞隊(第94位)的熱身賽中，經過苦戰以2比2與對手戰平，因此，需要扭轉局勢。孫興慜說：“有句話說，老虎為了抓到一只兔子也用勁全部的力氣。我們也要成為一支虎狼之師，像抓兔子一樣拼死拼活地去打比賽。” 韓國隊的組織力和強壓防守消失的與格魯吉亞之戰結束後，隊長孫興慜(音)發出“以這種競技水平和心態去打比賽，很難參加世界杯”等逆耳忠言。在與實力略遜一籌的球隊進行的第二輪預選賽中，“沖擊療法”旨在防止隊友在精神上放松。孫興慜表示，“世界上沒有理所當然的(勝利)。為了讓年輕球員們也明白這一點，訓了很多次。” 面對預計會展開密集防守的土庫曼斯坦隊，韓國隊很有可能會啟用孫興慜和黃義助(27歲•波爾多)的雙前鋒戰術。兩人從去年雅加達-巨港亞運會(金牌)開始就一直在進攻陣容中密切配合。在與格魯吉亞隊的比賽中，孫興慜在邊路的傳中球幫助黃義助攻破對方球門。黃義助連續3場A級比賽都有進球，展現出了上升的球感。孫興慜說：“我和義助配合了很長時間，彼此都很清楚對方喜歡什麽的進攻方式。” 為了突破密集防守，除了最前方的前鋒外，邊路的前鋒也要不分左右地活躍行動，分散對方的防守。中場球員應該配合奔向對方門前的前鋒的速度，適時地傳出滲透力強的傳球。孫興慜強調稱，“細致地利用進攻空間，通過隊友們之間約定的戰術配合(2過1傳球等)，努力尋找破門良機。” 孫興慜自己也需要啟動得分炮。自從國家隊主教練保羅•本托上任以來，他在12場比賽中只打進1球。另外，孫興慜本賽季在所屬球隊托特納姆熱刺隊也未能斬獲進球。對此他表示：“從我開始以身作則，展現出不同的面貌。我想讓(球迷)看到球隊沒有退步，正在逐漸糾正問題。” 比韓國隊多進行了1場預選賽的土庫曼斯坦隊在與斯裏蘭卡隊(第200位)的第1場比賽中以2比0取得了開門紅。當時土庫曼斯坦隊使用了攻擊性的4-4-2陣型，但是面對韓國隊，預計他們會使用集中防守的5-4-1陣型。KBS解說員韓俊熙(音)表示：“防守線上身高超過180厘米的球員較多的土庫曼斯坦隊在亞洲算是體格條件比較好的。我們必須警惕擁有強大而精巧的右腳射門能力的阿斯蘭米拉特•阿馬諾夫(邊鋒)和阿圖爾•格沃基安(攻擊型中場或邊鋒)。”

한국어