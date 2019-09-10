蔣英實的水鐘時隔581年再次復原. September. 10, 2019 07:43. by 高在元記者 jawon1212@donga.com. 朝鮮時代科學家蔣英實制作的自動水鐘“欽敬閣玉漏”最近被復原。這距離1438年首次制作過去了581年。 據國立中央科學館9日透露，國立中央科學館科學遺產保存科科長尹容賢（音矸）研究團隊與古天文學者、古文獻學者等壹起，經過3年的努力，成功復原了欽敬閣玉漏。欽敬閣玉漏是水鐘裝置和天文鐘裝置的組合體，前者通過描繪農村和自然四季的小模型指示時間，後者則反映天體變化。欽敬閣玉漏由蔣英實在世宗在位期間的1438年首次設置在景福宮欽敬閣內，但在壬辰倭亂時消失。它在光海君時期得以復原，但在孝宗時期又從《朝鮮王朝實錄》記錄中消失。歷史學家們推斷它已在火災中燒毀。 欽敬閣玉漏與4年前即1434年建成的另壹座水鐘“自擊漏”的制作意圖和內部結構完全不同。自擊漏作為當時朝鮮的標準鐘，將焦點放在了精準告知時間上。而欽敬閣玉漏則通過農耕生活的面貌，告訴人們上天制定的時間（四季）的重要性，強調的是追求天、自然和人的和諧的哲學意義。 在3年的復原過程中，研究團隊通過古文獻調查查明，玉漏的報時裝置不是由4節而是由5節構成的，並在復原中適用了這壹原理。復原後的欽敬閣玉漏在大田市儒城區國立中央科學館展出。

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