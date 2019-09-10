歐洲銷量增長兩倍以上，現代汽車集團在世界電動汽車市場躍升至第5位. September. 10, 2019 07:43. by 池民九記者 warum@donga.com. 現代•起亞汽車的環保汽車戰略以歐洲為中心取得了成果，其在世界電動汽車市場的占有率從第9位躍升至第5位。隨著對歐洲最大電動汽車超高速充電企業的投資，預計現代•起亞汽車在環保車市場上將繼續保持快速增長的勢頭。 9日，據市場調查企業IHS Markit的統計，今年上半年(1~6月)現代•起亞汽車的世界電動汽車市場占有率為6.5%，與去年同期相比上升了2.4個百分點。排名也從去年的第9位迅速上升至第5位，僅次於特斯拉(美國)、BYD(中國)、雷諾日產(法國-日本)和上海汽車(中國)。電動汽車銷量達到4.5萬多輛，同比增長近2.5倍。 現代汽車之所以能夠取得如此增長，是因為在傾註心血的歐洲，電動汽車的銷量正在迅速增加。現代•起亞汽車憑借運動型多功能車(SUV)電動車“KONA”和“NIRO”等，今年上半年在歐洲市場售出了2.3萬多輛電動汽車。與去年同期(7000多輛)相比，增加了兩倍以上。在相對低迷的中國市場，現代•起亞汽車也將增加中國專用中型轎車LAFESTA的電動車型號和SELTOS中國型KX3的電動車型號。 現代•起亞汽車相關人士表示：“正在推進強力環保政策的歐洲是僅次於中國的最大的電動汽車市場。因為是企業間競爭激烈的地區，所以果斷地采取了應對措施。” 現代•起亞汽車這段時間以來一直在增加對歐洲電動汽車技術領域的投資。5月，集團向克羅地亞高性能電動車企業“利馬茨(rimac)”投資約1000億韓元。 9日，現代•起亞汽車還發表了將投資位於德國慕尼黑的電動汽車超高速充電企業“IONITY”的計劃。IONITY是2017年11月由戴姆勒、寶馬、大眾集團等德國整車三家公司和美國福特汽車公司作為股東共同成立的合資公司。現代•起亞汽車是除4家初期投資企業外，首家以股東身份參與的企業。現代•起亞汽車此次雖然沒有公開投資金額，但預計與其他4家一樣，確保IONITY20%的股份。如果以IONITY大股東的身份上傳自己的名字，就可以擴大在歐洲電動車市場的影響力。IONITY目前在歐洲14個國家的高速公路網中建立了擁有350千瓦超高速充電器的140多個電動汽車充電站。預計到2020年底，充電站將增加到歐洲24個國家的400多家。用IONITY的超高速充電器充電3分鐘，可以行駛100公裏以上。 現代•起亞汽車商品本部副總經理托馬斯•舒米埃拉表示：“以與世界級整車企業一起參與在歐洲全境建立超高速電動汽車充電站事業為契機，可以制定穩固的環保汽車戰略。” 另外，現代汽車集團當天與能源企業OCI簽訂了內容為推進把電動汽車廢電池再利用到能源儲藏裝置(ESS)的事業的“業務協約(MOU)”。兩家公司決定在北美地區商用太陽能發電站開展廢電池利用ESS實證事業。

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