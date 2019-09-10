韓國政府將於下周告示：“把日本剔除出白色國家名單”. September. 10, 2019 07:45. by 崔惠? herstory@donga.com. 韓國政府計劃在本月中旬把日本從“白色清單（出口程序簡化對象國）”中除名。 產業通商資源部9日表示，以把日本剔除出韓國“白色清單”為內容的《戰略物資進出口告示》修訂工作已基本完成，計劃最早將於下周在官報上進行告示。產業部相關人士表示：“在收集了關於‘白色清單’除名的意見後，上周通過了規制審查，目前正在進行最後的內部討論。” 韓國政府上個月14日對把日本排除在“白色名單”甲類地區之外、安排在新制定的“甲2”類地區的《戰略物資進出口告示修正案》進行了行政預告，並截至本月3日進行了意見征求。 根據修正案，日本所屬的“甲2”類地區原則上與未加入瓦塞納爾體制等四大出口管制體制的“乙”類地區國家享受同樣的待遇。只有在簽訂2年以上的長期出口合同等例外情況下才允許壹攬子許可。即使獲得壹攬子許可，其有效期也將從目前的3年縮短為2年。原本允許壹攬子許可的1138個非敏感品種戰略物資將全部轉換為適用個別許可制。 日本經濟產業省在征求意見的最後壹天（3日）發表了意見書，抗議稱：“如果沒有對有關依據或具體內容的提問做出明確回答就予以實施，就只能認為這是毫無根據的恣意報復。”對此，韓國政府表示：“這是為加強出口管理而進行的制度改善，其對象是在運用制度時違背國際出口管制體制的基本原則、難以進行國際合作的國家。”

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