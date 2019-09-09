韓花樣滑冰選手李海仁獲青少年大獎賽金牌. September. 09, 2019 07:38. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國花樣滑冰女子單人滑希望之星李海仁(14歲，音譯下同)在國際冰上競技聯盟(國際滑聯，ISU)青少年大獎賽上獲得了金牌。 7日，李海仁在拉脫維亞裏加結束的2019~2020賽季ISU青少年大獎賽第三站比賽中，以短節目(66.93分)和自由滑(130.70分)合計總分197.63分的成績登上了冠軍寶座。這是韓國女選手繼2012年的金海珍之後時隔7年再次獲得青少年大獎賽的金牌。另外，李海仁還刷新了韓國女子單人青少年大獎賽的最高分。 在自由滑比賽中，李海仁在三周跳等7個跳躍動作中都獲得了加分，展現了完美的表演。 站在最高領獎臺上，聽著國歌，看著太極旗飄揚的李海仁流下了激動的淚水。 李海仁成為繼“花滑女王”金妍兒、金海珍之後，韓國第三個女單青少年大獎賽金牌得主。金妍兒和李海仁一樣，在14歲時也獲得了首枚青少年大獎賽金牌。她說：“在短節目之前看了金妍兒姐姐的比賽錄像。我很高興能接下妍兒姐姐的班。” 隨著李海仁的閃亮登場，韓國女單的內部競爭變得更加激烈。除了現有的成年選手外，李海仁和在本賽季青少年大獎賽第一、二站比賽中分別獲得銀牌的魏書英(14歲)、朴延貞(13歲)的競技水平也在逐漸成長。 李海仁說：“首先，我希望在本賽季的六站比賽中取得好成績，參加青年大獎賽總決賽。另外，我也想踏上2022北京冬奧委會的舞臺。”李海仁正在準備安裝高難度的跳躍動作。她說：“我正在訓練阿克謝爾跳三周跳(實際為阿克謝爾跳三周半跳，triple Axel)。我們正在努力提高跳躍完成度。” 另外，在ISU青少年大獎賽第三站男子單人滑比賽中，李時炯(19歲)以總分218.31分獲得銀牌。

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