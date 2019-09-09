美國警告“在朝鮮棄核失敗時，亞洲將出現核武裝”，中國不要當作耳旁風. September. 09, 2019 07:38. . 美國對朝政策特別代表史蒂芬·比根6日在壹次演講中表示：“如果朝核談判失敗，韓國、日本等亞洲將出現核武裝論。”比根介紹了前國務卿亨利·基辛格“如果消除朝核的努力失敗，就要應對亞洲範圍內核擴散的挑戰”的話，並表示：“亞洲同盟出於對美國延伸威懾的信任，停止了核開發項目，但如果威脅持續下去，某壹天就會自己反問，有沒有必要重新考慮核能力。” 關於朝鮮核武裝將產生的“核多米諾骨牌”劇本，已非壹天兩天之事。朝美談判陷入僵局，美國議會和專家們已經出現了在韓半島重新部署戰術核武器、甚至與韓日共享核武器的主張。這次是對朝無核化工作磋商負責人出面，而且還算是朝鮮不太下絆子的美國政府人士的發言。美國也在警告，面對日益擴大的北核威脅，將很難固守禁止核擴散政策，因此絕不能輕描淡寫。 比根的發言讓人聯想起特朗普總統在上次大選中提出的“韓國和日本核武裝容忍論”。特朗普政府拒絕扮演“世界警察”的角色，追求美國最優先的徹底現實主義，主張地區安全應由有關國家負責。美國早就提出，不僅是針對朝核威脅，同時也是應對中國的軍事崛起，應該實施“域外均衡（offshore balancing）”戰略，允許韓國和日本進行核武裝以牽制和均衡。 亞洲核武裝論不僅針對朝鮮，而且針對的是其背後的中國。美國是在暗暗向極度警惕東北亞連鎖核武裝的中國施壓：如果壹味地袒護朝鮮，最終會被核武裝國家包圍。比根還提出了時限，認為在今後壹年內必須取得重大進展。距離具體的協商和達成壹致、實質性的無核化時間已經非常緊張，美國也不能再等了。中國也到了站出來、避免噩夢即將成為現實的時候了。

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