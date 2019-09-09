蝴蝶的夢想. September. 09, 2019 07:39. . “我看見了蝴蝶。人生會有更好的東西。”——特裏納·保露斯《給花以希望》 幾年前，筆者曾參與壹個因悲劇性虐童致死的孩子的真相調查委員會。在調查過程中，在看孩子寫的讀書日記時，看到了熟悉的書名。這是《給花以希望》。孩子讀完這本書後寫道：“我也想做壹個有用的人。”當時孩子正處於極度的痛苦和恐懼之中。盡管如此，孩子還是抱著“有用”的希望。 小時候第壹次讀這本書，是被它金黃色的封面和巨大的蝴蝶圖畫所吸引，此後每次人生的轉折點，它都會向我提出問題。連有什麽東西也不知道，只能踩著某人爬上那高高的山頂的幼蟲，難道不是我現在的樣子嗎？但這本書說，我們心中有給花朵帶去希望的蝴蝶。 最近，韓國社會正被壹個問題糾纏。如果我想活著，妳就得去死，完全是壹副死咬亂啃的樣子。孩子們在其中看著大人有樣學樣。不擇手段，千方百計要比別人爬得更高。人們只關心名牌大學和醫生這壹巔峰。這壹事件赤裸裸揭露的韓國社會的“幼蟲之塔”，給孩子們心中有蝴蝶的希望留下了怎樣的傷痕呢？ 幾天前，大田發生了因貧困問題壹名家長殺害兩名不到10歲的子女後自殺的事件。在我們大人們只盯著那高高的幼蟲之塔頂打鬥的過程中，夢想成為蝴蝶用途的小生命過早失去了機會。這次，這本書又向我，不，是向我們大人發問。“我們的人生中，壹定有更好的東西吧？”

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