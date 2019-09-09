兩個6.4英寸畫面，LG在IFA 2019展上公開進化的V50S ThinQ. September. 09, 2019 07:38. by 徐東一 dong@donga.com. 打開手機蓋，兩個畫面向兩側展開的“LG雙屏”進一步進化。LG電子6日(當地時間)在歐洲最大的家電•信息通信技術博覽會IFA 2019上公開了旗下戰略智能手機新產品“LG V50S ThinQ”(照片)。 當天，LG電子MC商品企劃擔當常務尹東漢(音)表示：“今年初首次公開‘V50S ThinQ’時，雖然對雙屏也有過負面的認識，但是市場反應逐漸轉為正面。對於反映消費者的不滿，大幅改善前作的本次新產品有著很大的期待。” LG電子當天公開的V50S ThinQ與前作最大的不同之處在於，起到主機作用的智能手機和反方向的雙屏屏幕大小完全吻合。V50S ThinQ主機屏幕為6.4英寸，而雙屏屏幕為6.2英寸，更小，這是對消費者指出的缺乏投入感而做出的改善。2.1英寸有機發光二極管(OLED)也新裝在蓋子部分。即使不打開雙屏，也可以確認時間、日期、電池狀態、接收號碼等。此外，該機還搭載了360度平板功能，可以以自己想要的任何角度自由自在地打開並固定雙屏。 在LG V50S ThinQ的設計上，與背面相比，正面配備了像素數更高的攝像頭，正•背面搭載的攝像頭個數也分別減少了1個。對此，LG電子方面解釋說：“考慮到喜歡做個人直播或自拍的用戶很多，我們在正面配備了3200萬像素的高性能相機。”LG電子此次推出的新產品在韓國名為“LG V50S ThinQ”，在海外市場名為“LG G8X ThinQ”，名字稍有不同，將於近期上市。價格未定。

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